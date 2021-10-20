【魷魚政治】《魷魚遊戲》塊肉餘生，日韓大選焉能迴避？

原創韓劇《魷魚遊戲》全球熱播，Ｎｅｔｆｌｉｘ有逾１﹒４２億訂戶「煲劇」，劇中反映

的社會殘酷現實，顯然引起觀眾強烈共鳴。巧合的是，《魷魚》席捲全球收視率時，日本和南韓

兩個東亞發達國家，在現實世界中也不約而同進入了大選季節：日本各黨派正為本月３１日眾議

院大選展開競逐﹔而南韓左、右翼大黨為了迎戰明年３月９日的總統選舉，近期亦進入熱身階段

。

日本新任首相岸田文雄上台後旋即宣布大選，結果令競選期迎頭趕上《魷魚》熱播檔期，而

岸田的競選重點，居然也隔空對應了劇情 他一反過往自民黨領袖優先在修憲等政治問題上的表

態，反而搶先提出打造「新資本主義經濟」，力求達至「增長與分配的良性循環」，以求增加日

本社會的中產階級比例。



＊悲觀情緒滲透日本社會＊



岸田施政方向與《魷魚》的對應看似巧合，但其實又存在某種必然。自從上世紀９０年代泡

沫經濟爆裂後，從中產萎縮、少子化、啃老族，延伸至老無所養、孤獨死，民間的悲觀情緒已經

滲透到日本社會各個角落和年齡群。雖然日本民眾對《魷魚》反應相對冷淡，但若因此認為他們

對遊戲中的種種殘酷情節冷感，那就大錯特錯；同類情節在日本漫畫、小說、電影中早就比比皆

是。最廣為人知的包括早在二十一年前就上映的《大逃殺》，近者亦有去年上映的《今際之國的

闖關者》。事實上，一些日本民眾乾脆質疑《魷魚》是抄襲日劇；言下之意：「我們日本才是這

苦難劇的原創者！」

回看日本經濟泡沫破裂後的政壇變遷，不難發現歷任自民黨首相上台前後，雖總不免在靖國

神社、修憲等問題上高聲表態；但真正能夠長期執政者，都有賴於經濟民生的建樹，如小泉純一

郎成功對公營服務大刀闊斧改革，安倍晉三則主打「安倍經濟學」，維持日本產業機器繼續運轉

。反之，對經濟或民生不敏感者，例如無視民間反對而在新冠疫情下強推東京奧運的菅義偉，就

因為勞民傷財而淪為「旋轉門首相」，上任１年就走馬燈般下台，把權杖交給了岸田。



＊岸田主打「新資本主義經濟」＊



東京奧運期間會場外爆發民眾示威，看來已引起了執政黨警惕。不過，岸田文雄提出的所謂

「新資本主義經濟」其實也不是甚麼新鮮事。早在１９９７年，貝理雅率領「新工黨」崛起於英

國，就是打著「人人有份」（ｓｔａｋｅｈｏｌｄｅｒ）企業精神的旗號，結束保守黨長達１６

年的管治。岸田的勞資分配「良性循環」可謂異典同工，但英國工黨持左傾政治理念，本就不抗

拒資源再分配。而作為日本右翼保守派自民黨的首相，岸田也提出資源再分配主張，不由得令人

為他的仕途前景捏把汗。

果然，岸田的其中一項主要設想，向股市等金融業獲利者加稅，剛提出就遭遇黨內巨大阻力

，使得他在競選初階段就火速回收。岸田既然不能用稅收手段重組社會資源，將來通過立法來改

善勞工待遇估計也一樣困難重重。他拯救中產和弱勢的工具箱裏，恐怕就只剩下了企業在自願前

提下增加員工待遇。

換言之，岸田版本的《魷魚》攻略不外乎兩個可能：一、這只是他和自民黨的競選伎倆，以

便在社會矛盾加劇的背景下，削弱左派反對黨對中產和草根的吸引力，唱完雙簧就會匆匆離場﹔

二、縱使他有誠意，亦必將面對保守派黨友和選民的抵制。無論是哪種可能，其結局都是內閣工

作小組雷厲風行提出願景，再交由市場機制的老套路運作。岸田在贏得大選後，還是會重回是否

參拜靖國神社與修憲闖關等自民黨關心的議題。陷入《魷魚》處境的升斗小民，恐怕也只能繼續

「躺平」。



＊文在寅力促左派延續執政＊



看過完日本的選情後，就要轉往《魷魚》主場南韓，一睹總統選舉的激烈競逐了。與日本自

民黨長期執政所不同的是，南韓大選已成為左、右兩股對立力量激烈交鋒的角鬥場。單看歷任總

統的命運，如盧武鉉的自殺、李明博和朴槿惠的繫獄，就足以證明現實世界中的政治真人騷，和

電視劇中的生死遊戲同樣冷酷無情。

現任總統文在寅來自左翼共同民主黨，是已故總統盧武絃的「親密戰友」。他於２０１７年

以敢於向權貴開刀打擊貪腐、增加社福開支的形象，在年輕選民支持下入主青瓦台。但他任期中

幾乎有一半時間是忙於招架新冠疫情，其餘時間則是應對保守派對他的攻擊，並未能集中力量改

善南韓積存的各種社會矛盾。由於南韓總統不能連任，文在寅只能寄望在餘下的任期，全力扶持

其接班人入主青瓦台。這樣不僅有機會令他避過下台後敵對力量的政治清算，也能讓其左翼社會

改革理念得以延續。

本月，南韓的選戰氣氛亦開始轉濃。執政共同民主黨選出了京畿道知事李在明出戰總統選舉

。最大在野黨、保守派的國民力量亦可望選出前檢察總長伊錫悅出戰。兩者的最新民調支持率接

近，為３５﹒４％對３７﹒１％，預示爆發一場激烈的競選惡戰。此刻《魷魚》的熱播顯然會在

社會矛盾議題上，為南韓朝野至民間注入討論元素。在真實的政治遊戲中，選民將如何抉擇？文

在寅又能否逃過下台後即被政敵清算的厄運？

日本和南韓兩國體量相若，在現代化進程中亦都經歷了威權政府與財閥合作累積資本，並在

戰後乘著全球化進程而擴大對外出口的崛起之路。但是，兩國亦因此累積了同樣的政治、社會和

經濟結構性問題，如大企業操控政治，貧富兩極及新生代職場競爭激烈等。日、韓大選，將展示

《魷魚》悲情是否已經成為兩國民眾最關心的議題，以及兩國政治精英是否具有社會改革的能力

與決心！



經濟通通訊社記者 范強

