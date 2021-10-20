【外圍經濟】英國９月通脹３﹒１％，連續兩月超出央行目標

《經濟通通訊社２０日專訊》英國統計局周三公布的數據顯示，由於外出用膳的成本下降，

抵銷了部分交通開支升幅，使得英國的通脹壓力得到輕微緩和。英國上月的消費者物價指數（Ｃ

ＰＩ）表年上升３﹒１％，略低於經濟學家預期的３﹒２％。

不過，通脹水平仍高於英倫銀行訂立的２％目標。由於英國通脹率已連續第２個月超出央行

目標，市場相信當局會於下月加息以壓抑通脹。在數據公布前，英鎊兌美元走強，並維持在１﹒

３８水平以上。（ｊｆ）

