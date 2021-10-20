【國際要聞】拒出席國會聆訊，美國前白宮策略師班農將被起訴

《經濟通通訊社２０日專訊》負責調查１月６日美國國會暴動的眾議院特別委員會，周二以
９票一致通過建議，以刑事藐視罪起訴白宮前首席策略師班農。班農曾任前總統特朗普的幕僚，
但他上周違抗委員會傳票，拒絕出庭作供。預計民主黨控制的眾議院將於當地時間周四，授權特
別委員會對他作正式起訴。班農面臨最高１年監禁，他的律師暫未回應。（ｊｆ）
【搶先申請】免費試用etnet強化版MQ手機串流報價服務！ ► 立即行動
|剖析天下20/10/2021
【魷魚政治】《魷魚遊戲》塊肉餘生，日韓大選焉能迴避？
|財經熱話20/10/2021
陳茂波：未來五年料發行等值1755億港元政府綠色債券
|財經熱話20/10/2021
中央擬干預煤炭價格 煤炭股急挫兗煤跌一成
|市場動向20/10/2021
建行（亞洲）成為首批提供跨境理財通服務銀行
|財經熱話20/10/2021
世茂服務抽水目的惹質疑 股價插逾一成穿配售價
|中國故事20/10/2021
《京城近觀》走訪三一重工 數字化轉型 蛻變「燈塔工廠」
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰