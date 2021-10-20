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20/10/2021 15:44

【國際要聞】拒出席國會聆訊，美國前白宮策略師班農將被起訴

　　《經濟通通訊社２０日專訊》負責調查１月６日美國國會暴動的眾議院特別委員會，周二以
９票一致通過建議，以刑事藐視罪起訴白宮前首席策略師班農。班農曾任前總統特朗普的幕僚，
但他上周違抗委員會傳票，拒絕出庭作供。預計民主黨控制的眾議院將於當地時間周四，授權特
別委員會對他作正式起訴。班農面臨最高１年監禁，他的律師暫未回應。（ｊｆ）

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