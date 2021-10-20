【虛幣世界】首隻比特幣ＥＴＦ推出，比特幣價格推上六萬四關

《經濟通通訊社記者李皆穎２０日專訊》由ＰｒｏＳｈａｒｅｓ所發行的比特幣期貨ＥＴＦ

（ＢＩＴＯ）於昨日首日掛牌，消息刺激比價衝上六萬四關口，而美國交易時段收市時ＢＩＴＯ

漲４﹒８５％，收報４１﹒９４美元，成交股數達２４４１﹒７２萬，成交額逾１０億美元。而

隨著比特幣ＥＴＦ推出，比特幣的期權交易市場亦大增長，成交額達１５億美元，其中大多數都

是看漲期權。

另外，Ｆａｃｅｂｏｏｋ的Ｎｏｖｉ錢包與 Ｐａｘｏｓ穩定幣一同推出，其中Ｆａｃｅｂ

ｏｏｋ的數字錢包子公司 Ｎｏｖｉ允許用戶在美國和危地馬拉的試點項目中交易Ｐａｘｏｓ

美元（ＵＳＤＰ）。據外地媒體報導，加密貨幣交易所Ｃｏｉｎｂａｓｅ將為該計劃提供託管服

務。根據Ｆａｃｅｂｏｏｋ表示，Ｆａｃｅｂｏｏｋ的ｄｉｅｍ（前身為Ｌｉｂｒａ）穩定幣預

計將與Ｎｏｖｉ一起推出，並表示一旦獲得監管部門的批准就會立即上市。

主要虛擬貨幣價格造好，比特幣現報６４０３２﹒２８元（美元．下同），升３﹒０４％

（２４小時比較．下同）；以太幣現報３８６６﹒８０元，升２﹒７９％；ＸＲＰ現報１﹒０９

元，升０﹒４２％；Ｃａｒｄａｎｏ報２﹒１０元，跌１﹒２９％；Ｐｏｌｋａｄｏｔ報４１﹒

１６元，升０﹒１１％。

