《異動股》兗煤（１１７１）跌逾７％，內地研出手控制煤價

《經濟通通訊社２０日專訊》兗煤（０１１７１）Ｈ股現價跌７﹒５１％，報１４﹒０４元

，以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅１１﹒７％。該股成交約１０１萬股，涉資１４１２萬

元。

國家發改委表示，研究依法對煤炭價格實施干預措施，促進煤炭價格回歸合理範圍，促進煤

炭市場回歸理性，確保能源安全穩定供應。國務院副總理韓正在發改委座談會上強調，要發揮好

煤電油氣運保障機制作用，確保今冬明春能源電力安全穩定供應。

發改委將運用《價格法》規定的一切必要手段，研究干預煤炭價格的具體措施，與有關部門

排查穩價工作的問題，協調解決，嚴厲打擊散播虛假信息、價格串通、哄抬價格、囤積居奇等違

法行為。

另外，鄭商所昨日（１９日）公告，自１０月２０日當晚夜盤交易時起，動力煤期貨合約的

漲跌停板幅度調整為１０％。

現時，恒生指數報２６０７４，升２８６點或升１﹒１１％，主板成交７９﹒１３億元。國

企指數報９２２９，升９３點或升１﹒０３％。恒生科技指數報６６１２，升９４點或升１﹒

４５％。

即月期指新報２５９９５，升２２０點，低水７９點。即月國指期貨報９２２５，升９５點

，低水５點。即月科指期貨新報６６２２，升９２點，高水５點。





表列同板塊或相關股份表現：

股份（編號） 現價 變幅

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兗煤（０１１７１） １４﹒０４元 跌７﹒５１％

神華（０１０８８） １７﹒７４元 跌４﹒６２％

首鋼資源（００６３９） ２﹒３０元 跌２﹒９５％

興達（０１８９９） １﹒７６元 跌０﹒５６％

蒙焦煤企（００９７５） ２﹒６０元 跌３﹒７０％

易大宗（０１７３３） ０﹒８９元 跌３﹒２６％

久泰邦達（０２７９８） １﹒７６元 跌１﹒６８％

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（ｈｃ）

