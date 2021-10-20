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20/10/2021 09:24

《異動股》兗煤（１１７１）跌逾７％，內地研出手控制煤價

　　《經濟通通訊社２０日專訊》兗煤（０１１７１）Ｈ股現價跌７﹒５１％，報１４﹒０４元
，以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅１１﹒７％。該股成交約１０１萬股，涉資１４１２萬
元。
　　國家發改委表示，研究依法對煤炭價格實施干預措施，促進煤炭價格回歸合理範圍，促進煤
炭市場回歸理性，確保能源安全穩定供應。國務院副總理韓正在發改委座談會上強調，要發揮好
煤電油氣運保障機制作用，確保今冬明春能源電力安全穩定供應。
　　發改委將運用《價格法》規定的一切必要手段，研究干預煤炭價格的具體措施，與有關部門
排查穩價工作的問題，協調解決，嚴厲打擊散播虛假信息、價格串通、哄抬價格、囤積居奇等違
法行為。
　　另外，鄭商所昨日（１９日）公告，自１０月２０日當晚夜盤交易時起，動力煤期貨合約的
漲跌停板幅度調整為１０％。
　　現時，恒生指數報２６０７４，升２８６點或升１﹒１１％，主板成交７９﹒１３億元。國
企指數報９２２９，升９３點或升１﹒０３％。恒生科技指數報６６１２，升９４點或升１﹒
４５％。
　　即月期指新報２５９９５，升２２０點，低水７９點。即月國指期貨報９２２５，升９５點
，低水５點。即月科指期貨新報６６２２，升９２點，高水５點。


　　表列同板塊或相關股份表現：
　　　　股份（編號）　　　　　　現價　　　　　變幅　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　兗煤（０１１７１）　　　１４﹒０４元　跌７﹒５１％
　　神華（０１０８８）　　　１７﹒７４元　跌４﹒６２％
　　首鋼資源（００６３９）　　２﹒３０元　跌２﹒９５％
　　興達（０１８９９）　　　　１﹒７６元　跌０﹒５６％
　　蒙焦煤企（００９７５）　　２﹒６０元　跌３﹒７０％
　　易大宗（０１７３３）　　　０﹒８９元　跌３﹒２６％
　　久泰邦達（０２７９８）　　１﹒７６元　跌１﹒６８％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｈｃ）

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