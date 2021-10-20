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即市新聞

20/10/2021 12:58

《午市前瞻》專家料科網股監管告一段落，將帶動恒指上望兩萬六

　　《經濟通通訊社２０日專訊》恒生指數半日收市報２６１２５，升３３８點或１﹒３１％，
主板成交９２８﹒４４億元。恒生中國企業指數報９２８５，升１４９點或１﹒６４％。恒生科
技指數報６７２１，升２０２點或３﹒１１％。

＊張智威：阿里上試２１０元，煤炭股難升＊

　　恒指表現強勢連升四日，今日繼續裂口高開，信誠證券聯席董事張智威向《經濟通通訊社》
表示，恒指後市看好，因為多隻重磅科網股如阿里（０９９８８）、騰訊（００７００）創１０
月新高，美團（０３６９０）更創７月１３日以來最高，帶動恒指上破２６０００。另外，國家
主席習近平強調，要推動軟件產業做大做強，張智威指相關言論令市場憧憬對科網股的監管已經
告一段落，故暫時恒指可以上望９月高位２６６００。
　　近期傳出阿里巴巴董事長馬雲「解禁」，指馬雲已轉赴西班牙與富豪朋友度假。張智威指馬
雲出境的消息為阿里等科網股釋除疑慮，有指馬雲正於當地考察農耕業務，未來馬雲的動向將會
繼續影響阿里股價走勢。張智威看好阿里上望２１０元，向下則於１５０元有支持。
　　煤價居高不下，國家發改委決定要出手控制煤價，兗煤（０１１７１）今日一度跌超過一成
。張智威指未來煤炭股將會「易跌難升」，即使未來煤炭需求仍然存在，但早已反映在早前的升
浪之中，未來或需下試低位１１元水平。（ｈｃ）

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