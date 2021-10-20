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20/10/2021 13:24

【陳同佳案】陳同佳律師致電台方冀自首，惟刑事局指不用再打電話

　　《經濟通通訊社２０日專訊》台灣殺人案死者潘曉穎母親邀請陳同佳、保安局局長鄧炳強、
牧師管浩鳴和民建聯議員李慧琼及周浩鼎等，今早在政府總部外「公開對質」，並準備「特別電
話」，讓陳同佳即場致電台灣當局投案，但受邀人士先後表示不會出席。潘母發言時批評陳同佳
未有致電台灣投案電話，又質疑協助陳的牧師管浩鳴是否「對得住良心」。

＊陳同佳律師７次致電台方冀自首，刑事局指不要再打來＊

　　據《香港０１》取得一份陳同佳代表律師的刑事陳報狀，當中提到台灣律師去年１０月曾與
陸委會指定「單一窗口」，即內政部刑事警察局鄭富禛股長聯繫，表明陳同佳希望盡速來台自首
，雙方已觸及申辦簽證、乘坐班機等細節，但之後事情急轉直下，陳同佳律師期間７次以電話與
鄭股長聯繫，但內政部卻對外否認陳同佳有接洽「單一窗口」。
　　報道指，刑事陳報狀向台灣士林地檢署發出，當中提到陳同佳為貫徹赴台投案決心，告知律
師將於１０月２１日直接致電「單一窗口」詢問投案事宜，鄭股長起初口頭答允接聽，但當晚又
傳簡訊告知「長官指示」，必須由台、港政府先談好，又稱「請當事人不用再打電話和刑事局窗
口聯繫。」
　
＊管浩鳴：文件說明陳同佳回台自首意願＊

　　管浩鳴今日表示，上述文件清楚說明陳同佳回台自首意願，律師曾多次致電「單一窗口」，
但「單一窗口」請陳同佳不用打電話聯絡，至今等了一年仍未獲回覆。（ｂｉ）（ｚｚ）


　

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