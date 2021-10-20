陳茂波：未來五年料發行等值１７５５億港元政府綠色債券

《經濟通通訊社２０日專訊》財政司司長陳茂波表示，政府在２０１８年推出政府綠色債券

計劃，成功發行總值３５億美元的綠色債券予環球的投資者。今年２月港府發行的第二批總值

２５億美元債券更是全球最大的政府類別以美元計價的綠色債券，深受環球投資者歡迎，其中發

行的３０年期綠色債券為亞洲區內年期最長的政府綠債。



＊未來５年發行等值１７５５億港元政府綠色債券＊



他指出，港府在未來５年將繼續定期發行政府綠色債券，因應市場需要，估計將發行等值

１７５５億港元的綠色債券，同時在發行債券時提供不同貨幣和年期的選擇，為市場定下相關的

收益率曲線，而籌集所得的資金除了投放在公務工程外，也可投資於其他綠色項目。同時，考慮

將部分的綠債以零售方式發行，還市民都可以共同參與和得益。



＊香港有條件發展為區內首要綠色和可持續金融樞紐＊



陳茂波出席由香港上市公司商會主辦的「環境、社會及管治與綠色金融機遇論壇」時指出，

香港作為國際金融中心、離岸人民幣業務樞紐以及國際資產管理中心，有條件及優勢發展成為區

內首要的綠色和可持續金融樞紐。香港綠色和可持續金融市場愈發蓬勃，去年在港安排及發行的

綠色債券和貸款總額達到１２０億美元，截至去年年底累計金額達３８０億美元，其中三分之一

的綠色債券發行人均是首次在港發債，反映香港的融資及專業服務深受綠色金融產品發行人和投

資者歡迎，港府將繼續努力推動更加多機構利用香港的金融專業服務平台作綠色可持續投資和認

證。

他又感謝深圳市政府上周在港發行５０億人民幣地方債券並在港交所（００３８８）上市，

其中３年及５年期合共３９億元人民幣為綠色債券，認為這有助於香港綠色債券市場發展。他續

指，港府將繼續提供有助發展綠色金融的市場基建和動力，推動香港進一步發展成為區內綠色金

融樞紐，並成為海內外綠色項目首選的融資平台。（ａｃ）







