【企業盈喜】威雅利料中期綜合淨利潤按年增長最多１﹒１倍

《經濟通通訊社２０日專訊》威雅利（００８５４）公布，就截至２０２１年９月３０日止

六個月之未經審核管理帳目的初步評估，２０２２財年上半年將有可能錄得綜合淨利潤介乎

３９００萬元至４７００萬元，較去年同期的２２４０萬元，按年增長約７４﹒１％至１﹒１倍

。

該集團解釋，２０２２財年上半年的綜合淨利潤預期增長主要是全球電子元器件供應短缺引

致的電子元器件供應和需求持續失衡，導致毛利率較２０２１財年上半年有所改善。（ａｃ）

