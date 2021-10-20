【選舉改革】新一屆選舉委員會正式委員登記冊本周五發表

《經濟通通訊社２０日專訊》新一屆選舉委員會的正式委員登記冊將於１０月２２日發表，

登記冊載列第五屆選舉委員會委員的姓名及其登記資料。選舉事務處發言人表示，立法會換屆選

舉的提名期於１０月３０日展開，選舉委員會委員可於新一屆選舉委員會任期開始後，根據法例

簽署有關表格提名立法會選舉候選人。

為落實《基本法》附件一及二，《２０２１年完善選舉制度（綜合修訂）條例》已於５月

３１日刊憲生效，當中訂明選舉委員會由當然委員、提名產生的委員和選舉產生的委員組成，及

他們來自以下五個界別：（一）工商、金融界；（二）專業界；（三）基層、勞工和宗教等界；

（四）立法會議員、地區組織代表等界；以及（五）香港特別行政區全國人大代表、香港特別行

政區全國政協委員和有關全國性團體香港成員代表界。新一屆選舉委員會的任期於今年１０月

２２開始，至２０２６年１０月２１日完結，為期五年。

根據《基本法》附件一，選舉委員會的職能，除負責提名行政長官選舉候選人及選出行政長

官外，亦包括提名所有立法會議員候選人，及在立法會選舉委員會界別選出４０名立法會議員。

（ｈｙ）

