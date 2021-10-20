《小傳日記》馬雲外遊巴巴彈，中央干預煤炭慘

《小傳日記》恒指升穿咗五十天線阻力後，繼續發力上呀！高開１９６點後維持強勢，最多

曾上升４０１點，收市升３４８點或１巴仙，報２６１３６。主板成交１５６５﹒９２億銀。國

企指數報９２７６，升１４０點或升近２巴仙。恒生科技指數報６６９１，升１７２點或升近３

巴仙。

恒指今日升勢強勁，相信同巴巴（０９９８８）有關。據報馬雲已經離開香港，飛咗去西班

牙同富豪老友渡假。另一邊阿爺都落柯打，話要推動軟件產業「做大做強」。結果今日巴巴

（０９９８８）裂口高開近８銀，最高迫近１８０銀，全日升近７巴仙，收報１７５﹒８銀，單

此股份已貢獻恒指逾１３０點升幅。

另一重磅藍籌美團（０３６９０）表現同樣強勁，佢唔止做外賣生意，依家仲搞埋餐飲業，

據報已經喺北京同鄭州開設名為「饞阿狸」嘅麻辣火鍋店，今日股價升近３巴仙，報２９３﹒８

銀。連埋騰訊（００７００）升２巴仙，「ＡＴＭ」三大藍戰士夾埋為恒指貢獻近２５０點。

另一邊廂，早排熱炒嘅煤炭股，今日就唔多掂！阿爺出聲講到明要干預「煤超瘋」，要令煤

炭價格返番去「合理範圍」、「回歸理性」，確保能源安全穩定供應。大部分煤炭股因此受壓，

兗煤（０１１７１）跌得幾厲害，跌近１１巴仙，收報１３﹒５６銀。同系嘅兗煤澳大利亞

（０３６６８）第三季原煤產量按季升一成，都要跌９巴仙，收報１９﹒８銀；神華

（０１０８８）跌３巴仙，收報１８﹒０４銀。

煤炭股跌，電力股反而表現興奮！雖然內地限電情況仍未明朗，但係阿爺就要求各間電網企

業做到「能並盡並」同「多發滿發」原則，進一步提高供電能力。早排跌完又跌嘅電力股，今日

終於彈一彈。華電國際（００９０２）升３巴仙，收報３﹒９銀；潤電（００８３６）升近５巴

仙，收報１９﹒７４銀；大唐發電（００９９１）升近３巴仙，收報１﹒４銀。請請！（ｅｒ）



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