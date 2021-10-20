  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

20/10/2021 17:03

《小傳日記》馬雲外遊巴巴彈，中央干預煤炭慘

　　《小傳日記》恒指升穿咗五十天線阻力後，繼續發力上呀！高開１９６點後維持強勢，最多
曾上升４０１點，收市升３４８點或１巴仙，報２６１３６。主板成交１５６５﹒９２億銀。國
企指數報９２７６，升１４０點或升近２巴仙。恒生科技指數報６６９１，升１７２點或升近３
巴仙。
　　恒指今日升勢強勁，相信同巴巴（０９９８８）有關。據報馬雲已經離開香港，飛咗去西班
牙同富豪老友渡假。另一邊阿爺都落柯打，話要推動軟件產業「做大做強」。結果今日巴巴
（０９９８８）裂口高開近８銀，最高迫近１８０銀，全日升近７巴仙，收報１７５﹒８銀，單
此股份已貢獻恒指逾１３０點升幅。
　　另一重磅藍籌美團（０３６９０）表現同樣強勁，佢唔止做外賣生意，依家仲搞埋餐飲業，
據報已經喺北京同鄭州開設名為「饞阿狸」嘅麻辣火鍋店，今日股價升近３巴仙，報２９３﹒８
銀。連埋騰訊（００７００）升２巴仙，「ＡＴＭ」三大藍戰士夾埋為恒指貢獻近２５０點。
　　另一邊廂，早排熱炒嘅煤炭股，今日就唔多掂！阿爺出聲講到明要干預「煤超瘋」，要令煤
炭價格返番去「合理範圍」、「回歸理性」，確保能源安全穩定供應。大部分煤炭股因此受壓，
兗煤（０１１７１）跌得幾厲害，跌近１１巴仙，收報１３﹒５６銀。同系嘅兗煤澳大利亞
（０３６６８）第三季原煤產量按季升一成，都要跌９巴仙，收報１９﹒８銀；神華
（０１０８８）跌３巴仙，收報１８﹒０４銀。
　　煤炭股跌，電力股反而表現興奮！雖然內地限電情況仍未明朗，但係阿爺就要求各間電網企
業做到「能並盡並」同「多發滿發」原則，進一步提高供電能力。早排跌完又跌嘅電力股，今日
終於彈一彈。華電國際（００９０２）升３巴仙，收報３﹒９銀；潤電（００８３６）升近５巴
仙，收報１９﹒７４銀；大唐發電（００９９１）升近３巴仙，收報１﹒４銀。請請！（ｅｒ）

　　《編者按》本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性
　　　　　　　本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式
　　　　　　　之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資
　　　　　　　決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

【搶先申請】免費試用etnet強化版MQ手機串流報價服務！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
剖析天下20/10/2021
【魷魚政治】《魷魚遊戲》塊肉餘生，日韓大選焉能迴避？
財經熱話20/10/2021
陳茂波：未來五年料發行等值1755億港元政府綠色債券
財經熱話20/10/2021
中央擬干預煤炭價格　煤炭股急挫兗煤跌一成
市場動向20/10/2021
建行（亞洲）成為首批提供跨境理財通服務銀行
財經熱話20/10/2021
世茂服務抽水目的惹質疑　股價插逾一成穿配售價
中國故事20/10/2021
《京城近觀》走訪三一重工　數字化轉型　蛻變「燈塔工廠」
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【搶先申請】免費試用etnet強化版MQ手機串流報價服務

3香港推出全新「5G 股票王」 月費計劃 兼享etnet經濟通串流報價服務

【周一加油站】好禮Cheer You Up — 賞Peter Rabbit 布袋

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金