《鍾之日記》馬雲出國歐遊，阿里系齊歡呼

《鍾之日記》１０月２０日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：跌。



外圍美股向好，港股昨日（１９日）升上逾一個月高，離岸及在岸人民幣今日雙雙升上４個

月新高，恒指今日成功挑戰二萬六。港股高開２８６點，報２６０７４點，升幅一度收窄至

１２８點，二萬六關一度得而復失，在科技股帶動下，港股回勇，半日曾升４２７點，見

２６２１４點全日高位。不過Ａ股收市偏軟，港股午後升幅稍為收窄，最終收報２６１３６，升

３４８點或升１﹒３５％，主板成交大增近三成至１５６５﹒９２億元。

滬深股市今早在能源股帶領下低開，惟白酒及金融等權重板塊盤中上揚，滬綜指好淡爭持維

持至全日收市，收跌０﹒１７％，報３５８７點，深成指跌０﹒３３％。國務院智囊早前建議人

行可在第四季降準１個百分點，以更好地支撐經濟增長，但人行即通過其主管的《金融時報》發

文還擊，指出隨著９月份ＰＰＩ同比上漲１０﹒７％數據的公布，降準預期已明顯減弱。不過人

民銀行今日即時放水，進行１０００億元人民幣７天期逆回購，在公開市場淨投放９００億元人

民幣。兩市成交額繼續於萬億元上下徘徊，達到１０２０２億元人民幣，按日增加４﹒８％。



＊阿里巴巴上試１８０元＊



市場傳出阿里巴巴（０９９８８）創辦人馬雲正在歐洲進行考察，刺激股價一度高見１７９

﹒９元，收市仍炒高６﹒７％，報１７５﹒８元，連升第４日。據《南華早報》報道，阿里巴巴

創辦人馬雲正在歐洲進行考察，是他一年多來首次出國。報道引述熟悉馬雲行程的消息人士表示

，馬雲目前正在西班牙進行與農業和與環境有關的技術方面的考察。

同系的阿里健康（００２４１）大漲１３﹒５％，阿里影業（０１０６０）亦漲３﹒４％。

對手騰訊（００７００）升２﹒１％；京東（０９６１８）漲２﹒５％；美團（０３６９０）揚

２﹒９％；小米（０１８１０）升１﹒３％。

摩根士丹利出報告唱好阿里巴巴，指阿里巴巴的科技及基建仍然是推動中國經濟在商業及科

學領域數碼化的重要動力，預期在合作夥伴生態系統支持下，垂直應用仍然是未來投資的關鍵。

大摩維持阿里巴巴「增持」評級，目標價２２０元。

值得留意的是，阿里旗下螞蟻集團的ＩＰＯ註冊批文即將到期，意味螞蟻集團的本次ＩＰＯ

之路將就此終結。《彭博》報道，當時處理螞蟻上市交易的銀行已停止與螞蟻進行定期溝通，其

中部分懷疑螞蟻無法在２０２３年之前重返市場。螞蟻去年１１月初ＩＰＯ叫停前估值達

２３５０億美元，但富達在６月底給予估值已降至７８０億美元。

螞蟻同時被迫進行整改，支付寶瀕臨撕裂、螞蟻集團消費者數據寶庫將以收費方式向競爭對

手開放。另外，市傳螞蟻利潤豐厚的消費貸款部門「花唄」、「借唄」可能會被排除在未來任何

ＩＰＯ之外，令員工士氣大減。



＊祭出「干預」大招，煤超瘋見熄火＊



煤炭期貨價格昨日（１９日）衝擊兩千元人民幣關口，中國政府終於使出「殺手鐧」處理今

次能源危機。發改委表示，研究對煤炭價格實施干預措施，促進煤炭價格回歸合理範圍，促進煤

炭市場回歸理性，確保能源安全穩定供應。國務院副總理韓正出席了今次發改委座談會，他強調

要發揮好煤電油氣運保障機制作用，確保今冬明春能源電力安全穩定供應。

據《中國煤炭資源網》報道，陝西榆林市政府昨日召開會議，提出從當日下午起，轄區內煤

炭銷售價格在同類煤種現有市場價格基礎上每噸下調１００元人民幣，任何不遵守規定的企業都

將面臨嚴厲處罰措施。

在電力緊張面前，礦工安全保障也要適當讓路。國家礦山安全監察局公布，對因事故或重大

隱患停產整改的煤礦，在嚴格執法的同時亦要督促整改，及時辦理復產手續，不搞「一刀切」式

停產。

此外，鄭商所亦出手降溫，昨日公告，自２０日當晚夜盤交易時起，動力煤期貨合約的漲跌

停板幅度調整為１０％。

「干預」二字令煤炭價格應聲下跌，動力煤期貨價格現跌超過８％，煤炭股今日急挫，兗煤

（０１１７１）全日暴跌１０﹒７％，中煤（０１８９８）跌５﹒８％，中國神華

（０１０８８）跌３％。



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