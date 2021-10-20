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即市新聞

20/10/2021 08:32

【重拳監管】習近平：規範數字經濟發展，防平台壟斷加強稅收監管

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２０日北京專電》中共中央政治局１８日下午就推動數字經
濟健康發展進行第三十四次集體學習。國家主席習近平在會上強調，要規範數字經濟發展，要糾
正和規範發展過程中損害群眾利益、妨礙公平競爭的行為和做法，防止平台壟斷和資本無序擴張
，依法查處壟斷和不正當競爭行為，要保護平台從業人員和消費者合法權益，以及加強稅收監管
和稅務稽查。
　　習近平提到，要堅持促進發展和監管規範兩手抓、兩手都要硬，在發展中規範、在規範中發
展，要健全市場准入制度、公平競爭審查和競爭監管制度，建立全方位、多層次、立體化監管體
系，實現事前、事中、事後全鏈條、全領域監管。

＊把監管和治理貫穿創新、生產、經營、投資全過程＊

　　習近平指出，要完善數字經濟治理體系，健全法律法規和政策制度，完善體制機制，提高中
國數字經濟治理體系和治理能力現代化水平。要完善主管部門、監管機構職責，分工合作、相互
配合。要改進提高監管技術和手段，把監管和治理貫穿創新、生產、經營、投資全過程。要明確
平台企業主體責任和義務，建設行業自律機制。
　　習近平指出，數字技術和數字經濟是新一輪國際競爭重點領域，中國要抓住先機、搶佔未來
發展制高點，要加強關鍵核心技術攻關，牽住自主創新的「牛鼻子」，提高數字技術基礎研發能
力，把發展數字經濟自主權，牢牢掌握在自己手中。

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