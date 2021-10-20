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即市新聞

20/10/2021 09:13

【重拳監管】網信辦整治網站平台帳戶問題，包括直播及網絡遊戲

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２０日北京專電》國家網信辦將集中整治各類網站平台的帳
戶問題，包括即時通訊、新聞資訊、論壇社區、網絡直播、知識問答、生活服務、電子商務、網
絡視頻及網絡遊戲等。
　　專項整治行動緊盯五類帳號運營亂象：一是違法違規帳號「轉世」。加強帳號註冊管理，嚴
禁已被依法依約關閉的帳號以相同名稱、相似名稱等關聯名稱重新註冊，對於已被關閉的帳號主
體，根據違法違規程度設置一定的禁止重新註冊期限。
　　二是互聯網用戶帳號名稱信息違法違規。堅決處置名稱、暱稱、頭像、簡介和封面等包含違
法違規信息的帳號，假冒仿冒黨政軍機關、企事業單位、新聞媒體等組織機構名稱、標識以假亂
真誤導公眾的帳號，不具備經濟、教育、醫療衛生、司法等領域專業資質仍從事專業領域信息內
容生產的帳號。
　　三是網絡名人帳號虛假粉絲。嚴格管控網絡名人帳號異常漲粉行為，全面清理「僵屍」粉、
機器粉，大力打擊通過雇傭水軍等方式的非自然漲粉行為，定期清理「僵屍」帳號。
　　四是互聯網用戶帳號惡意營銷。從嚴處置利用社會時事「蹭熱點」、發布「標題黨」文章煽
動網民情緒的帳號；傳播低俗、庸俗、媚俗內容的直播、主播帳號；炒作明星八卦等泛娛樂化信
息，引發網民互相攻擊的帳號；以知識傳播名義歪曲解讀國家政策，干擾公眾認知的帳號；「帶
節奏」操控評論，干擾真實輿論呈現的水軍帳號。
　　五是向未成年人租售網絡遊戲帳號。嚴格網絡遊戲帳號實名註冊和登記要求，清理向未成年
人提供網絡遊戲帳號的租售交易。此外，因機構調整等原因無法註銷的政務號也將予以集中處置

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