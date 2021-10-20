【重拳監管】郭樹清：１４家互聯網平台整改年底前將取得實質進展

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２０日北京專電》銀保監主席郭樹清表示，堅持金融業務必

須持牌經營，對於同類業務、同類主體一視同仁，對違法違規金融活動「零容忍」，堅決制止監

管套利。在針對１４家互聯網平台的整改中，金融管理部門先後提出上千個問題，大部分已得到

積極響應，一半左右已經落地，今年年底前將取得更顯著的實質進展。

今年４月，人行、銀保監、中證監、外匯局等金融監管機構，聯合對１４家從事金融業務的

網絡平台企業進行監管約談，包括騰訊、度小滿金融、京東金融、字節跳動、美團金融、滴滴金

融、陸金所、天星數科、３６０數科、新浪金融、蘇寧金融、國美金融、攜程金融等。



＊壟斷和不正當競爭問題最主要有三個方面＊



據《新華社》報道，郭樹清指出，在中國金融某些領域、某些環節壟斷和不正當競爭問題突

出，最主要的有三個方面：一是產業資本在金融領域無序擴張，中國金融業在高速增長階段吸引

了各類資本進入，產業資本參股特別是控股金融機構後，如出現違規關聯行為，可能使商業風險

轉化為金融風險。二是打著「金融創新」「互聯網＋金融」的旗號違法違規開展金融活動。三是

一些大型互聯網平台涉足多種金融業務開展不正當競爭。

他表示，強化反壟斷和防止資本無序擴張，關鍵是要做到兩點，一方面要堅持依法依規，許

多金融壟斷和不正當競爭行為明顯違反現行法律法規；另一方面要堅持守正創新，在「人民至上

」這個大前提下鼓勵金融創新。

下一步，將繼續堅持「兩個毫不動搖」，努力為民營經濟發展營造更好的金融環境。一是鼓

勵銀行加快數字化轉型，推動加快信用信息共享，準確掌握使用水電煤氣繳費、工商、納稅情況

等企業信息。二是持續推動銀行機構下沉服務重心，幫助民營企業獲得更為便利的金融服務。三

是充分發揮證券市場、私募基金、天使基金的潛力，拓寬民營企業融資的途徑和渠道，使金融供

給在融資周期等方面更好匹配企業需求。









