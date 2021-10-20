【新冠肺炎】全國昨日新增１７宗本地確診，內蒙古８宗北京１宗

《經濟通通訊社２０日專訊》國家衛健委公布，昨日（１９日）全國報告新增確診３０宗新

型冠狀病毒肺炎病例，包括１３宗境外輸入病例，３宗由無症狀感染者轉為確診病例（河南、廣

東、陝西各１宗）；本土病例１７宗（內蒙古８宗，其中阿拉善盟５宗、錫林郭勒盟３宗；甘肅

４宗，均在蘭州市；北京１宗，在豐台區；貴州１宗，在遵義市；雲南１宗，在德宏傣族景頗族

自治州；陝西１宗，在西安市；寧夏１宗，在吳忠市），含１宗由無症狀感染者轉為確診病例（

在陝西）。無新增死亡及疑似病例。



＊滬自駕遊群組播疫７省市，北京豐台區新增１確診＊



內地新一波疫情擴大，上海「自駕遊」群組疫情擴散，昨日（１９日）各地通報新增至少

１８宗陽性病例，涉及省市亦增加到７個。北京新增１宗本土確診病例，屬於京外關聯輸入，患

者長期在甘肅武威居住，並與寧夏銀川的１宗本土確診病例同一個車廂相鄰臥鋪，是其密切接觸

者。豐台區下午在新聞發布會上表示，該區迅速進入疫情防控應急狀態，各單位停止休假，工作

人員全部返崗。

內蒙古錫林郭勒盟二連浩特市新增３宗新冠病毒本土確診，患者已轉至定點醫院隔離治療。

雲南省新增１宗本土確診病例，是瑞麗市的重點人群核酸檢測中發現，另外新增３宗無症狀感染

，其中２宗是本土個案。

上海自駕遊旅行團患者曾去過的內蒙古額濟納旗，當地的５宗本土確診，都是在旅行團去過

的一間餐廳工作，現時額濟納旗實行封閉管理，關閉出入通道和口岸，暫停所有景區，學校停課

。

截至１０月１９日２４時，國累計確診病例最新數字為９６６０１宗，累計死亡人數維持

４６３６人；現有確診病例５０５宗；累計治癒出院病例９１４６０宗。目前尚在醫學觀察

３５６名無症狀感染者，其中１７人屬本地個案。

境外輸入累計確診病例９４５１宗，累計治癒出院病例９０１４宗。現有確診病例４３７宗

，２宗疑似病例。

累計收到港澳台地區通報確診病例２８７２１宗。其中，香港１２３０１宗（１１９９８人

出院，２１３人死）；澳門７７宗（６６人出院）；台灣１６３４３宗（１３７４２人出院，

８４６死）。（ｃａ）









