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20/10/2021 10:31

【大國博弈】美國副財長稱不允許中國等國家操縱貨幣以獲出口優勢

　　《經濟通通訊社２０日專訊》美國財政部副部長１９日在國會表示，美國不會允許中國和其
他國家操縱本國貨幣以獲取出口優勢。
　　美國財政部副部長阿德耶莫（Ｗａｌｌｙ　Ａｄｅｙｅｍｏ）在參議院金融委員會的聽證會
上表示，美國總統拜登和財長葉倫「已經非常明確地表示，不會允許任何國家不公平地利用其貨
幣來推動出口。」他表示，美國承諾將讓中國為其傷害美國工人的「不公平行為」負責，美國將
為此展開單邊行動，也將與盟友進行多邊合作。（ｄｗ）

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