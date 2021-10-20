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即市新聞

20/10/2021 14:50

《中國房產》房產稅漸行漸近，內媒：一線城市炒房客拋售房源

　　《經濟通通訊社２０日專訊》已討論多年的房產稅，被視作房地產調控長效機制最後的「核
武器」。今年來多地祭出空前嚴格的樓市調控舉措，市場參與者越來越相信房產稅已漸行漸近。
一批敏感的市場投資和投機者已經開始付諸行動，開始逐步拋售多於房源。據鏈家網數據，一線
城市中，北京近三個多月二手房掛牌量增加了一萬多套，廣州近一個多月增長了８０００多套。
　　報道還以上海樓市舉例，指多套房持有者多為２０１１年限購前的生意人，本地拆遷戶或者
港商、台商投資者。目前處理策略多是重新配置手頭資產，將資金投入不同城市的房產中，或將
１０套房子賣掉，換成兩套上海最核心的資產。有業內人士表示，２０１１年之前就持有的房產
，過去沒有什麼持有成本，但未來徵稅的邏輯可能生變。
　　不過，據《華爾街日報》引述消息人士稱，落實房產稅的安排，目前面對黨內精英的強烈反
對。因此，當局對房產稅改革措施作出較大幅度的修正，試點城市也由３０個降至１０個，且官
員們仍在為如何確定試點舉措及是否提供折扣和豁免區爭論不休。據悉，一項旨在將房地產稅推
廣到全中國的新法律可能要到２０２５年左右才能最終確定，即目前十四五規劃的最後一年。
　　上海和重慶，這兩個城市自２０１１年以來都對第二套住房或高價住房徵收年度費用。（ｄ
ｗ）

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