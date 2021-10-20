【解決電荒】發改委研究干預煤炭價格，韓正：要確保電力安穩供應

《經濟通通訊社２０日專訊》國家發改委表示，研究依法對煤炭價格實施干預措施，促進煤

炭價格回歸合理範圍，促進煤炭市場回歸理性，確保能源安全穩定供應。國務院副總理韓正在發

改委座談會上強調，要發揮好煤電油氣運保障機制作用，確保今冬明春能源電力安全穩定供應。

內地煤炭價格近期接連創歷史新高，大幅推高下游行業生產成本，不利電力供應和冬季供暖

。發改委與煤炭、電力業界召開座談會研究，認為目前煤炭價格漲幅，已完全脫離供求基本面，

而且臨近採暖季，價格仍呈現進一步非理性上漲趨勢，發改委將運用《價格法》規定的一切必要

手段，研究干預煤炭價格的具體措施，與有關部門排查穩價工作的問題，協調解決，嚴厲打擊散

播虛假信息、價格串通、哄抬價格、囤積居奇等違法行為，切實維護市場秩序，確保能源安全穩

定供應，人民溫暖過冬。



＊發改委要求今季所有煤礦按滿負荷生產＊



發改委要求進一步釋放煤炭產能，今季所有煤礦要在確保安全的前提下，按滿負荷安全合理

組織生產，引導煤炭價格回歸合理水平，進一步落實發電供熱企業中長期合同全覆蓋。

各地要在節假日及重大活動期間保持煤礦正常生產，嚴禁隨意關停煤礦，嚴禁因個別煤礦出

現事故而一刀切區域性停產煤礦，確保煤礦在安全條件下能產盡產，力爭煤炭日產量達到

１２００萬噸以上。對於基本建成煤礦加快進入聯合試運作、停工停產煤礦抓緊復工復產。

會議又要求中央企業發揮保供穩價帶頭作用，重點保障人民群眾溫暖過冬用煤需要。推動煤

電機組應發盡發，促進水電、核電、風電及光伏等清潔能源發電多發滿發。

會議同時指出，要科學組織實施有序用電，首先限制「兩高」項目用電，特別要堅決限制落

後產能的高耗能項目用電，堅決做到「限電不拉閘、限電不限民用」。（ｊｔ）

