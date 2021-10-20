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即市新聞

20/10/2021 09:03

【人行操作】官媒：降準預期減弱，第四季流動性保持合理充裕

　　《經濟通通訊社２０日專訊》內地公布差過預期的第三季經濟數據後，近期市場對降準的討
論升溫，尤為關注短時間內是否還會再度降準。人民銀行主管的《金融時報》發文稱，隨著９月
份ＰＰＩ同比上漲１０﹒７％數據的公布，這一預期已明顯減弱。
　　光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華表示，目前的貨幣政策是保持流動性合理充裕，是否
降準的關鍵前提在於流動性是否合理充裕。今年前９個月，ＤＲ００７（銀行間市場存款類金融
機構回購利率）平均值為２﹒１８％，和人行公開市場操作７天期逆回購利率２﹒２％非常接近
。１０月１８日，ＤＲ００７為２﹒１６％。同時，近期以１年期商業銀行（ＡＡＡ級）同業存
單到期收益率為代表的中端市場利率明顯低於ＭＬＦ利率。這些都顯示流動性是合理充裕的。從
金融統計數據看，９月末Ｍ２同比增長８﹒３％，兩年平均增速達到１０％，社會融資規模同比
增長１０％，與國內名義ＧＤＰ增速基本匹配。
　　周茂華表示，在超儲率低的情況下流動性和資金利率都比較平穩，顯示貨幣政策傳導通暢，
銀行沒有太多「餘錢」趴在央行賬戶上「睡覺」。

＊光大證券：市場有過強寬鬆預期，是不理性的＊

　　光大證券首席固收分析師張旭表示，事實上，降準和逆回購、ＭＬＦ一樣，都是人行調節銀
行體系流動性的工具，其目的均為引導市場利率圍繞政策利率波動，這一點並無本質的不同。７
月份降準的初衷是為了增強金融機構資金配置能力，加大對小微企業的支持力度，降低社會綜合
融資成本。對於銀行體系流動性而言，７月份降準後ＤＲ００７一直以７天期逆回購利率為中樞
運行，因此７月份的降準是中性的，並不代表貨幣政策取向的改變，這是貨幣政策回歸常態後的
常規操作。
　　張旭說，７月份降準後，市場有過強的寬鬆預期，並篤信短期內還會進一步降準。近一個月
以來，由於前期的預期沒有兌現，又有一些投資者認為貨幣政策進入了緊縮周期，這都是不理性
的。（ｊｔ）

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