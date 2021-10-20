【恒大困局】恒大擬售原國能瑞典母公司，不影響恒大汽車生產資質

《經濟通通訊社２０日專訊》中國恒大（０３３３３）巨額債務問題懸而未決，恒大汽車

（００７０８）仍立下軍令狀，稱要力保首款量產車「恒馳５」明年初在天津下線。值此之際，

據外媒最新報道，恒大集團旗下國能電動車瑞典有限公司，正與美國和歐洲的風投和行業合作夥

伴談判，尋找新東家。恒大汽車內部人士向《第一財經》證實了該報道的真實性。

內媒引述國能公司首席執行官Ｓｔｅｆａｎ Ｔｉｌｋ表示，國能公司正在與歐洲和美國公

司洽談出售或其他融資等事宜，已經有幾位投資者對該公司表現出了興趣。分析人士認為，恒大

汽車出售國能公司的目的是為了減少債務和現金流壓力。

資料顯示，瑞典籍華人蔣大龍於２０１２年在瑞典創辦國能公司。同年８月，國能公司收購

瑞典薩博汽車公司，此後進入中國市場，在天津設立了國能新能源汽車有限公司和製造基地。至

２０１９年１月，恒大集團收購了國能公司５１％股權，此後又分兩次收購了國能公司剩餘股權

，國能公司成為恒大集團子公司恒大新能源汽車集團旗下的瑞典子公司。

在收購國能公司後，恒大汽車集團對國能公司及下屬公司的從屬關係進行了一系列調整。

２０２１年４月，國能新能源企業名稱變更為恒大新能源汽車（天津）有限公司，實際控制人為

恒大新能源汽車控股（香港）有限公司。因此，出售國能公司並不會影響恒大汽車的生產和銷售

資質。（ｗｌ）

