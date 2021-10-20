【重拳監管】反壟斷法修正案首次提請人大審議，健全公平競爭審查

《經濟通通訊社２０日專訊》反壟斷法修正草案１９日提請十三屆全國人大常委會第三十一

次會議初次審議。此次反壟斷法修改堅持規範與發展並重，擬加大對壟斷行為的處罰力度，為強

化反壟斷和防止資本無序擴張提供更加明確的法律依據和更加有力的制度保障。

市場監管總局局長張工受國務院委托向會議作反壟斷法修正草案說明時指出，草案明確了競

爭政策的基礎地位和公平競爭審查制度的法律地位。在規定國家強化競爭政策基礎地位的同時，

規定國家建立健全公平競爭審查制度；行政機關和法律、法規授權的具有管理公共事務職能的組

織，在制定涉及市場主體經濟活動的規定時，應當進行公平競爭審查。



＊加強民生、金融、科技、媒體等領域經營者集中審查＊



草案規定經營者不得濫用數據和算法、技術、資本優勢以及平台規則等排除、限制競爭；規

定經營者不得組織其他經營者達成壟斷協議或者為其他經營者達成壟斷協議提供實質性幫助；規

定具有市場支配地位的經營者利用數據和算法、技術以及平台規則等設置障礙，對其他經營者進

行不合理限制的，屬於濫用市場支配地位的行為；規定國務院反壟斷執法機構應當依法加強民生

、金融、科技、媒體等領域經營者集中的審查。

草案還進一步加強對反壟斷執法的保障。規定了反壟斷執法機構依法對濫用行政權力排除、

限制競爭的行為進行調查時有關單位或者個人的配合義務，並規定對涉嫌違法行為的經營者、行

政機關和法律、法規授權的具有管理公共事務職能的組織，反壟斷執法機構可以對其法定代表人

或者負責人進行約談，要求其採取措施進行整改。（ｗｌ）

