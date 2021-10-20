  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

20/10/2021 14:14

【解決電荒】首三季用電量高於發電量，監管發聲後民企煤礦仍漲價

　　《經濟通通訊社２０日專訊》國家發改委新聞發言人孟瑋今日在新聞發布會上表示，１至９
月全國規模以上工業發電６０７２１億千瓦時，同比增長１０﹒７％，比２０１９年同期增長
１１﹒６％，兩年平均增長５﹒７％。９月份，全國發電量６７５１億千瓦時，同比增長４﹒９
％。
　　但用電增速高於發電增速。１至９月，全國全社會用電量同比增長１２﹒９％。分地區看，
全國１６個省（區、市）用電增速超過１３％，其中西藏、湖北、浙江、江西、青海、福建、陝
西、廣東、四川、寧夏１０個省（區）增速超過１５％。９月份，全社會用電量同比增長６﹒８
％。

＊榆林國企煤價每噸下調１００元，部分民企持續漲價＊

　　電廠發電量不足，與煤價持續高企密切相關。發改委１９日提出要加強期現貨市場聯動監管
。據《新京報》引述金信期貨黑色研究員林敬煒表示，１９日下午在榆林地區國企煤炭銷售價格
帶頭下調了１００元人幣╱噸，但據觀察亦有部分民企煤礦持續漲價。發改委此次發聲主要還是
針對價格控制，供需方面目前市場仍存在缺口。
　　多家煤炭行業上市企業表示，目前未接到關於煤炭價格調整的具體通知，還未有具體措施落
實到企業，預計發改委如採取干預價格的具體措施，影響傳導到企業還需要一段時間。（ｗｌ）

【搶先申請】免費試用etnet強化版MQ手機串流報價服務！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話20/10/2021
中央擬干預煤炭價格　煤炭股急挫兗煤跌一成
市場動向20/10/2021
建行（亞洲）成為首批提供跨境理財通服務銀行
財經熱話20/10/2021
世茂服務抽水目的惹質疑　股價插逾一成穿配售價
中國故事20/10/2021
《京城近觀》走訪三一重工　數字化轉型　蛻變「燈塔工廠」
開市Good Morning20/10/2021
熊麗萍：煤炭短缺非一時三刻解決　煤炭股振盪後再開車
中國故事19/10/2021
《神州經脈》多措並舉惟煤價漲勢未停　官員吹風降準滬指衝三千六
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【搶先申請】免費試用etnet強化版MQ手機串流報價服務

3香港推出全新「5G 股票王」 月費計劃 兼享etnet經濟通串流報價服務

【周一加油站】好禮Cheer You Up — 賞Peter Rabbit 布袋

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金