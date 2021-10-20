【解決電荒】首三季用電量高於發電量，監管發聲後民企煤礦仍漲價

《經濟通通訊社２０日專訊》國家發改委新聞發言人孟瑋今日在新聞發布會上表示，１至９

月全國規模以上工業發電６０７２１億千瓦時，同比增長１０﹒７％，比２０１９年同期增長

１１﹒６％，兩年平均增長５﹒７％。９月份，全國發電量６７５１億千瓦時，同比增長４﹒９

％。

但用電增速高於發電增速。１至９月，全國全社會用電量同比增長１２﹒９％。分地區看，

全國１６個省（區、市）用電增速超過１３％，其中西藏、湖北、浙江、江西、青海、福建、陝

西、廣東、四川、寧夏１０個省（區）增速超過１５％。９月份，全社會用電量同比增長６﹒８

％。



＊榆林國企煤價每噸下調１００元，部分民企持續漲價＊



電廠發電量不足，與煤價持續高企密切相關。發改委１９日提出要加強期現貨市場聯動監管

。據《新京報》引述金信期貨黑色研究員林敬煒表示，１９日下午在榆林地區國企煤炭銷售價格

帶頭下調了１００元人幣╱噸，但據觀察亦有部分民企煤礦持續漲價。發改委此次發聲主要還是

針對價格控制，供需方面目前市場仍存在缺口。

多家煤炭行業上市企業表示，目前未接到關於煤炭價格調整的具體通知，還未有具體措施落

實到企業，預計發改委如採取干預價格的具體措施，影響傳導到企業還需要一段時間。（ｗｌ）

