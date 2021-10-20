【解決電荒】國家礦山安監局：推進煤礦安全保供，不搞一刀切停產

《經濟通通訊社２０日專訊》國家礦山安全監察局今日召開新聞發布會，國家礦山安全監察

局安全基礎司副司長井健介紹，在保障安全的前提下，具體做了４方面工作：一是加快煤礦優質

產能釋放。二是積極協調解決煤礦手續不全的問題。三是加大核增產能政策供給力度。四是強化

服務指導。對因事故或重大隱患停產整改的煤礦，在嚴格執法的同時，明確專人指導，督促依法

依規整改，及時辦理復產手續，不搞「一刀切」式停產。（ｃａ）





