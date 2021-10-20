【陳同佳案】潘母邀約陳同佳等無一現身，管浩鳴：對得住良心

《經濟通通訊社２０日專訊》台灣殺人案死者潘曉穎母親邀請陳同佳、保安局局長鄧炳強、

牧師管浩鳴和民建聯議員李慧琼及周浩鼎等，今早在政府總部外「公開對質」，並準備「特別電

話」，讓陳同佳即場致電台灣當局投案，但受邀人士先後表示不會出席。潘母直言：「人在做，

天在看」，相關人士不現身，早在預期之內。她質疑各方卸責，希望他們「對得住良心」。



＊潘母已向警方申請人身保護＊



對於保安局局長鄧炳強早前接受傳媒訪問時指，陳同佳已就在香港所犯的罪行服刑完畢，潘

母指，陳同佳只是就「洗黑錢」的罪行服刑，但未就殺人的罪行服刑，她表示，自己並非政治人

物，不明白為何女兒的案件涉及政治，希望政府能努力，為民請命。潘母稱，已向警方申請人身

保護，但對方「無做任何嘢」。



＊批評民建聯花言巧語＊



潘母憶述，２０１９年２月，她與民建聯開記招前一天，李慧琼和周浩鼎向她表示，有一條

條例草案可以幫助她女兒，更著她勿露面出聲，讓他們為其討回公道。她批評兩人當日花言巧語

，「呃我話一定幫到我」，但現在卻不肯回覆其電話，自陳同佳出獄後，更將所以事情都卸予管

浩鳴，猶如人間蒸發。



＊管浩鳴：正與台灣律師聯絡，跟進事件＊



潘媽媽又質疑管浩鳴是藉幫助陳同佳赴台投案一事，爭取曝光率。她認為管浩鳴應反省有否

資格做帶領信徒的牧者。管浩鳴其後回應指，明白潘母心情，所以說話有點「激動」，他一直的

立場都是希望陳同佳能面對做錯的事，到台灣自首，他相信這樣也是為潘曉穎沉冤得雪的最好方

法。他在事件上「對得住良心」，並正與台灣律師聯絡，跟進事件。（ｃｌ）（ｚｚ）

