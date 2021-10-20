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20/10/2021 13:53

【香港政情】鄧炳強：研究２３條立法時，將一併檢視社團條例

　　《經濟通通訊社２０日專訊》保安局長鄧炳強在立法會表示，將在研究《基本法》２３條立
法時，一併檢視現行《社團條例》下是否需要優化。對於民建聯議員蔣麗芸關注可否在明年完成
２３條立法，他指，希望爭取在本屆政府任期內開啟立法諮詢程序。

＊建議剔除支聯會公司註冊＊

　　鄧炳強表示，警方已根據港區國安法，針對支聯會採取連串執法行動，包括拘捕和控告部分
成員，以及凍結支聯會資產。警方將繼續調查支聯會的資金運用，有需要時會再要求支聯會提供
資料。警方亦已向行政長官會同行政會議建議，剔除支聯會的公司註冊，最終會由特首會同行政
會議決定。

＊８名紀律部隊人員因發布不當言論被停職＊

　　鄧炳強稱，政府將就侮辱公職人員研究立法，侮辱紀律報隊人員令社會的守法意識薄弱，必
須處理。他表示，已有８名紀律部隊人員，因發布不當言論被停職，警方會從刑事方向調查，若
有足夠證據會拘捕和檢控，涉及人員亦要面對內部紀律調查。
　　工聯會陸頌雄關注警方會否執法，協助港大處理象徵悼念「六四事件」的雕塑「國殤之柱」
。鄧炳強表示，社會的討論點在於大學是否容許擺放、律師行是否受到政治壓力等，並不涉及刑
事法例。（ｃｌ）（ｚｚ）

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