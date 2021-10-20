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20/10/2021 16:53

【新冠疫苗】過去一周添３２宗疫苗異常報告，無青年針後現心肌炎

　　《經濟通通訊社２０日專訊》政府公布，截至１０月１７日晚上１１時５９分的過去一星期
，衞生署共接獲３２宗涉及曾經接種新冠疫苗人士的異常事件報告，當中並沒有醫管局呈報涉及
曾經於離世前１４日內接種疫苗人士及與接種疫苗有潛在關聯的死亡個案。
　　　過去一星期，衞生署並沒有接獲１２至１５歲青少年在接種新冠疫苗後出現懷疑心肌炎或
心包炎的報告。

＊約６７﹒７％人口最少已接種一劑疫苗＊

　　截至１０月１７日晚上８時，本港市民合共接種了約８９０萬劑新冠疫苗。已接種最少一劑
疫苗的市民約４５６萬名，佔全港１２歲或以上人口的６７﹒７％。衞生署共接獲６２１７宗異
常事件報告（佔疫苗接種總劑量的０﹒０７％）。就涉及接種疫苗人士的死亡個案，包括４６宗
涉及曾經於離世前１４日內接種疫苗（佔疫苗接種總劑量的０﹒０００５％），沒有死亡個案顯
示與接種疫苗有關聯。
　　截至１０月１７日，新冠疫苗臨床事件評估專家委員會已總結２６宗死亡個案與疫苗接種沒
有因果關係，初步認為１９宗個案與疫苗接種沒有關聯，一宗仍待獲取更多資料作評估。專家委
員會認為至今並未發現有不尋常的現象，會繼續密切監察有關情況並收集數據以作評估。（ｃｌ

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