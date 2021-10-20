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20/10/2021 07:52

【北水炒Ｄ乜】淨流入７﹒３億人幣，買安踏沽比電

　　《經濟通通訊社２０日專訊》恒指周二（１９日）高開６１點，報２５４７１點。最高升
３９８點報２５８０８點，最低升４８點報２５４５８點。恒指收報２５７８７點，升３７７點
或１﹒４９％。
　　按額度計算，北水全日淨流入７﹒３億元人民幣，減少４９﹒３％。安踏體育（二百）
（０２０２０）、美團（０３６９０）、吉利汽車（００１７５）；淨賣出最多的依次是比亞迪
電子（００２８５）、建設銀行（００９３９）、中國神華（０１０８８）。
　　主板成交１２０５﹒７７億元減少５％。其中港股通成交２３０億元，佔總成交１９﹒１％


＊摩通下調安踏評級至減持＊

　　摩根大通發表研究報告指，由於安踏體育（０２０２０）旗下品牌Ｆｉｌａ的第三季業績遜
於市場預期，其管理層又下調今年全年銷售目標，故將安踏的評級由「中性」下調至「減持」，
目標價由１３１元調降２３﹒７％至１００元。安踏體育（二百）升３﹒２３％報１３０﹒９元
，北水淨買入５﹒１億元。
　　美團升１﹒８５％報２８５﹒６元，北水淨買入２﹒４億元。吉利汽車升２﹒２２％報２５
﹒３５元，北水淨買入１﹒４億元。比亞迪電子升１０﹒０６％報２７﹒３５元，北水淨賣出２
﹒７億元。建設銀行升０﹒７４％報５﹒４７元，北水淨賣出２﹒３億元。中國神華跌２﹒５２
％報１８﹒６元，北水淨賣出１﹒１億元。

　　表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：
　
　　　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　股份名稱　　　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　安踏體育（二百）　（０２０２０）　　　　　　５﹒０６
　　美團　　　　　　　（０３６９０）　　　　　　２﹒４４
　　吉利汽車　　　　　（００１７５）　　　　　　１﹒３９
　　小米集團　　　　　（０１８１０）　　　　　　１﹒３０
　　東岳集團　　　　　（００１８９）　　　　　　０﹒７８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　沽出最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝

　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　比亞迪電子　　（００２８５）　　　　　－２﹒７１
　　建設銀行　　　（００９３９）　　　　　－２﹒２９
　　中國神華　　　（０１０８８）　　　　　－１﹒０５
　　中國海洋石油　（００８８３）　　　　　－０﹒７０
　　李寧　　　　　（０２３３１）　　　　　－０﹒５９
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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