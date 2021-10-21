【恒大困局】摩通予恒大目標價１﹒７元，售恒大物業告吹不利股價

《經濟通通訊社２１日專訊》摩根大通發表研究報告指，正如該行預期，中國恒大

（０３３３３）出售恒大物業（０６６６６）股權予合生創展（００７５４）的交易並未實現，

預期中國恒大及恒大物業的股價將會出現負面反應，亦認為相關的出售過程需時可能要很長時間

，或需一至兩年時間，因為其土地儲備非常大，收購方對恒大的信心亦可能較低，該行中國恒大

目標價１﹒７港元及「減持」評級，並予恒大物業目標價３﹒４港元及「減持」評級。

對於是次交易失敗，該行指出，由於合生創展在今年上半年的現金只有４３０億港元，如果

合生必須購買所有剩餘的少數股權，可能確實無法進行全面要約，亦指就沒有增長前景的物業管

理服務商而言，恒大物業的隱含估值大致公平。

該行續指，在上市的物業管理公司中，認為沒有人有足夠的現金購買價值３２０億元人民幣

的恒大物業以獲得１００％的股權，而收購方也可能對僅購買少數股權的興趣較低，因為缺乏控

制可能會稀釋價值。

該行提及，開發商中，在當前緊縮的環境下，認為他們的首要任務是保留現金，因此大多數

人對如此大規模收購的動機應該很低，認為恒大物業若提供更大的折扣或分批出售資產，將會使

同行更易接收相關資產。（ｂｎ）



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