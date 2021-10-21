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即市新聞

21/10/2021 17:00

《盤後部署》科技股現獲利盤惟北水有支持，宜觀望２６５００大關

　　《經濟通通訊社２１日專訊》隔晚美股科技股偏軟，但受藍籌業績理想抵銷，道指及標普收
升約０﹒４％。港股今日上午早段向上，儘管恒大物業（０６６６６）與合生創展
（００７５４）交易告吹，國務院副總理劉鶴稱個別房地產風險可控，刺激內房板塊整體向上，
龍湖（００９６０）升逾７％成最佳藍籌，平保（２３１８）亦受惠造好。惟午後科技股如騰訊
（００７００）及美團（０３６９０）轉勢捱沽，科指跌幅一度擴大至逾９０點，拖累恒指跌幅
擴大，尾盤再度收窄跌幅，最終恒指全日收報２６０１７，跌１１８點或０﹒４５％，主板成交
１４７９﹒５９億元。恒生中國企業指數報９２７３，跌３點或０﹒０３％。恒生科技指數報
６６３６，跌５５點或０﹒８２％。
　　Ａ股方面，上證綜合指數收報３５９４，升７點或升０﹒２２％，成交４５３５﹒７２億元
人民幣。深證成分指數收報１４４４４，跌７點或跌０﹒０５％，成交５３９４﹒０３億元人民
幣。

＊科技股有北水支持，內房股或於區間波動＊

　　科技股連升幾日後稍遇獲利盤沽貨，惟ＡＴＭ成交未見增多，反映沽壓未算強大。另外受國
務院副總理劉鶴言論支持，內房股未有受恒大拖累而逆市向上，故內房股龍頭會仍較有支持，但
受恒大陰霾尚未明朗所抵消，內房股或會於波幅上落，短期內未必適宜高追。
　　大市方面，儘管ＡＴＭ股今日下跌，惟見兩大北水券商均錄得淨被動買入，受北水支持下Ａ
ＴＭ有望向上，支撐大市。現時宜觀望恒指能否突破９月高位２６５００，惟１００天線目前位
於２６６６２，且９月初反彈高位為２６５６０，而８月反彈高位為２６６６２，由此估計
２６０００至２６５００將是恒指重要阻力區。（ｈｃ、ｅｒ）

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