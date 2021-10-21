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21/10/2021 11:14

【外圍經濟】新西蘭拍賣５億紐元國債，市場關注未必達標售目標

　　《經濟通通訊社２１日專訊》新西蘭財政部將會拍賣５億紐元國債，包括到期日為２０２４
年和２０３２年各２億紐元，２０４１年到期的為１億紐元。市場關注拍賣未必達到標售目標。
新西蘭１０年及２０年期國債孳息率目前分別升至約２﹒４４厘及２﹒８９厘，遠高於８月初時
的約１﹒５厘及２﹒２５厘，債息上升反映市場預期新西蘭儲備銀行未來將會進一步加息。（ｊ
ｆ）


　

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