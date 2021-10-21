【國際要聞】芝加哥前市長伊曼紐爾獲提名駐日大使，矢言共同抗華

《經濟通通訊社２１日專訊》美國總統拜登提名芝加哥前市長伊曼紐爾出任日本大使。後者

周三出席參議院外交關係委員會提名確認聽證會，表明他未來的工作核心是加強美、日關係，共

同抗華。他強調美、日同盟是印太地區團結的基礎，認為日本已準備好迎接美、日關係的新階段

，包括在供應鏈安全方面加強合作。（ｊｆ）

