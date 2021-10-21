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21/10/2021 14:39

【外圍經濟】南韓本月出口增３６﹒１％，市場憂華經濟放緩減訂單

　　《經濟通通訊社２１日專訊》根據南韓海關資料，本月前２０日的南韓對外出口大幅增加
３６﹒１％，其中銷往最大貿易夥伴中國的貨物增加了３０﹒９％。在此期間，平均每日出口額
增加２５﹒７％。
　　外電分析指，數據顯示供應鏈短缺等因素，並未阻礙包括中國在內的全球需求上升，環球商
業活動仍在重回正軌。不過，市場仍關注中國經濟放緩，會否導致其消費者和企業的訂單減少。
南韓央行正密切監測貿易出入口狀況，以決定是否在１１月加息。（ｊｆ）

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