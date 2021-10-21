【外圍經濟】日本政府與電力公司開會，認為今冬電力燃氣不會短缺

《經濟通通訊社２１日專訊》日本經濟產業省今日與電力及燃氣公司開會，討論冬季電力和

燃氣供應問題，認為不會出現短缺。電力公司在會上指出，日本液化天然氣存量為５年來最高水

平，１０月中達到２３０萬噸，比去年同期多７０萬噸。預計明年１至２月東京電力區可維持３

％的最低剩餘電力。不過為防實際使用量超出預計，當局仍將密切監控庫存量。（ｊｆ）

