《異動股》恒大開插近１１％，停售恒大物業逾五成股權

《經濟通通訊社２１日專訊》合生創展（００７５４）與恒大（０３３３３）鬧翻，稱旗下

合生活科技以約２００﹒４億元向中國恒大（０３３３３）收購恒大物業（０６６６６）約５０

﹒１％股權，惟中國恒大沒有按協議於本月１２日完成出售有關股份。集團指，於本月１３日要

求中國恒大按協議履行責任，但之後獲對方通知予以解除或終止該協議。合生創展指，不接受對

方所聲稱任何內容，並指對方於訂立協議後提出修改代價付款條款，由原定將代價先支付至恒大

物業的銀行帳戶，待結清與中國恒大擔保人及其關聯方應收應付款後再將餘額支付予中國恒大，

要求改為將代價先直接付給中國恒大，但買方認為不可接受，因為此舉將難以確保恒大物業收到

中國恒大擔保人及其關聯方的應付款。

上述三股今日復牌，中國恒大開跌１０﹒５１％，報２﹒６４元，成交約２４９萬股，涉資

６５７萬元。

恒大物業跌８﹒０１％，報４﹒７１元。

合生創展微升０﹒９％，報２４﹒９５元。

合生創展正為保障其與該協議相關合法權益探討各種選擇。該集團指，擬以每股３﹒７元收

購恒大物業約５４﹒１６億股，而倘該協議一方違反協議致使無法完成協議，違約方須向非違約

方支付違約金１０億元。

另外，據內地財聯社報導，中國恒大日前下發人事任免通知，共涉恒大汽車（００７０８）

總部、天津公司、生產制造中心、全球研究總院等多個下屬單位３３人職務變動，多為中高層。

其中，張丹兼任汽車集團副總裁，常務副總裁高景深兼任恒大汽車天津公司董事長。此外，知情

人士指，恒大汽車總裁兼執董「劉永灼帶著幾個核心幹部在談戰投，但目前沒有實質性進展」。

恒大汽車開跌２﹒８６％，報３﹒４元，現價計暫連跌三日，累計跌幅１８﹒２７％。

現時，恒生指數報２６１４１，升５點或升０﹒０２％，主板成交４２﹒５０億元。國企指

數報９２８３，升６點或升０﹒０７％。恒生科技指數報６７０４，升１３點或升０﹒２０％。

即月期指新報２６０９５，跌６１點，低水４７點。即月國指期貨報９２７３，跌１７點，

低水１０點。即月科指期貨新報６６９６，跌３１點。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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中國恒大（０３３３３） ２﹒６４元 跌１０﹒５１％

恒大物業（０６６６６） ４﹒７１元 跌８﹒０１％

恒大汽車（００７０８） ３﹒４元 跌２﹒８６％

恒騰網絡（００１３６） ２﹒８元 跌３﹒４５％

合生創展（００７５４） ２４﹒９５元 升０﹒９％

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（ｎｓ）

