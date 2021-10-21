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21/10/2021 10:05

《異動股》內房股造好，潤地升逾６％，劉鶴指房地產風險可控

　　《經濟通通訊社２１日專訊》潤地（０１１０９）現價升６﹒６９％，報３３﹒５元，該股
成交約５４８萬股，涉資１﹒８億元。
　　內房板塊前兩日表現偏軟，今日迎來反彈；合生創展（００７５４）升５﹒３５％，報２６
﹒０５元；融創（０１９１８）升５﹒４６％，報１７﹒３８元；綠城（０３９００）升６﹒１
％，報１２﹒５２元。
　　國務院副總理劉鶴在金融街論壇年會作書面致辭表示，目前房地產市場出現了個別問題，但
風險總體可控，合理的資金需求正在得到滿足，房地產市場健康發展的整體態勢不會改變。
　　《華爾街日報》引述消息人士稱，國家主席習近平是在今年初指令副總理韓正，研究落實房
產稅的安排，有關研究面對黨內精英的強烈反對，其後試點城市由３０個降至１０個，當局也推
出廉價房屋作為折衷措施。
　　現時，恒生指數報２６１０６，跌２９點或跌０﹒１１％，主板成交３１９﹒１５億元。國
企指數報９３０２，升２６點或升０﹒２８％。恒生科技指數報６６８７，跌３點或跌０﹒０６
％。
　　即月期指新報２６１００，跌５６點，低水６點。即月國指期貨報９３０５，升１５點，高
水２點。即月科指期貨新報６６９７，跌３０點，高水１０點。
　　上證綜合指數報３５９０，升３點或升０﹒０９％，成交１２８３﹒８５億元人民幣。
　　深證成份指數報１４４２８，跌２３點或跌０﹒１６％，成交６５５﹒１０億元人民幣。

　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　潤地（０１１０９）　　　　３３﹒５元　升６﹒６９％
　　合生創展（００７５４）　２６﹒０５元　升５﹒３５％
　　融創（０１９１８）　　　１７﹒３８元　升５﹒４６％
　　綠城（０３９００）　　　１２﹒５２元　　升６﹒１％
　　龍湖（００９６０）　　　３６﹒７５元　升５﹒９１％
　　中海外（００６８８）　　１８﹒２６元　升５﹒５５％
　　奧園（０３８８３）　　　　３﹒４６元　升５﹒４９％
　　中國金茂（００８１７）　　２﹒５６元　升４﹒９２％
　　富力（０２７７７）　　　　　５﹒６元　升４﹒４８％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｈｃ）

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