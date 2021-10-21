《異動股》內房股造好，潤地升逾６％，劉鶴指房地產風險可控

《經濟通通訊社２１日專訊》潤地（０１１０９）現價升６﹒６９％，報３３﹒５元，該股

成交約５４８萬股，涉資１﹒８億元。

內房板塊前兩日表現偏軟，今日迎來反彈；合生創展（００７５４）升５﹒３５％，報２６

﹒０５元；融創（０１９１８）升５﹒４６％，報１７﹒３８元；綠城（０３９００）升６﹒１

％，報１２﹒５２元。

國務院副總理劉鶴在金融街論壇年會作書面致辭表示，目前房地產市場出現了個別問題，但

風險總體可控，合理的資金需求正在得到滿足，房地產市場健康發展的整體態勢不會改變。

《華爾街日報》引述消息人士稱，國家主席習近平是在今年初指令副總理韓正，研究落實房

產稅的安排，有關研究面對黨內精英的強烈反對，其後試點城市由３０個降至１０個，當局也推

出廉價房屋作為折衷措施。

現時，恒生指數報２６１０６，跌２９點或跌０﹒１１％，主板成交３１９﹒１５億元。國

企指數報９３０２，升２６點或升０﹒２８％。恒生科技指數報６６８７，跌３點或跌０﹒０６

％。

即月期指新報２６１００，跌５６點，低水６點。即月國指期貨報９３０５，升１５點，高

水２點。即月科指期貨新報６６９７，跌３０點，高水１０點。

上證綜合指數報３５９０，升３點或升０﹒０９％，成交１２８３﹒８５億元人民幣。

深證成份指數報１４４２８，跌２３點或跌０﹒１６％，成交６５５﹒１０億元人民幣。





表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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潤地（０１１０９） ３３﹒５元 升６﹒６９％

合生創展（００７５４） ２６﹒０５元 升５﹒３５％

融創（０１９１８） １７﹒３８元 升５﹒４６％

綠城（０３９００） １２﹒５２元 升６﹒１％

龍湖（００９６０） ３６﹒７５元 升５﹒９１％

中海外（００６８８） １８﹒２６元 升５﹒５５％

奧園（０３８８３） ３﹒４６元 升５﹒４９％

中國金茂（００８１７） ２﹒５６元 升４﹒９２％

富力（０２７７７） ５﹒６元 升４﹒４８％

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（ｈｃ）

