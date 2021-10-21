《午市前瞻》恒指上試２６６００點，恒大物業未能出售勿低撈恒大

《經濟通通訊社２１日專訊》恒生指數半日收市報２６０６０，跌７５點或０﹒２９％，主

板成交７６６﹒８６億元。恒生中國企業指數報９３０１，升２５點或０﹒２７％。恒生科技指

數報６６４６，跌４５點或０﹒６７％。



＊黃偉康：可吼華潤置地，３１﹒３元買入＊



港股輕微高開後半日市偏軟，其後窄幅上落。安里主席兼行政總裁黃偉康向《經濟通通訊社

》表示，恒指近日由２４０００水平升至２６０００水平，累積了一定升幅，仍有所整固，有回

氣跡象是意料之內，而回吐的壓力亦不是很大，在下周期指結算前，恒指會上試１００天線，阻

力位２６６００，在２６０００點有支持。

中國恒大（０３３３３）、恒大汽車（０７０８）跌一成；恒大物業（０６６６６）跌逾６

％，內房股造好，黃偉康指由於恒大物業股權變動多，情況較外界預期複雜，令恒大出售恒大物

業再次遇到問題，而合生創展（００７５４）曾反彈逾５％，證明投資者認為不收購恒大物業，

對合生創展長遠而言是好事，合生創展有能力作收購，亦反映其財務狀況良好，反彈是意料之內

。

黃偉康又提醒投資者不要因恒大走低而撈底，因為恒大未能出售恒大物業，恒大持有多少資

產仍然存疑，視乎恒大是否能夠長期持有物業管理合約，目前反映財務狀況及前景仍然不明朗，

但認為可留意現時房地產版塊，認為恒大債務波及內房的風險低，可留意例如碧桂園

（０２００７）、中國海外（００６８８），華潤置地（０１１０９）等財政狀況良好的個股，

又指華潤置地現金流強，可以在２０天線３１﹒３元水平買入，但料升至３３有阻力。

