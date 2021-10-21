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21/10/2021 17:56

【北水炒Ｄ乜】淨流入１８億人幣，買中移沽騰訊

　　《經濟通通訊社２１日專訊》恒指高開５點，報２６１４１點。最高升９３點報２６２２９
點，最低跌２９５點報２５８４０點。恒指收報２６０１７點，跌１１８點或０﹒４５％。
　　按額度計算，北水全日淨流入１８億元人民幣，減少６０﹒９％。中國移動（００９４１）
、快手（０１０２４）、中國人壽（０２６２８）；淨賣出最多的依次是騰訊控股
（００７００）、建設銀行（００９３９）、東岳集團（００１８９）。
　　主板成交１４７９﹒５９億元減少５﹒５％。其中港股通成交２５９億元，佔總成交１７﹒
５％。

＊中移動「回Ａ」支撐股價＊

　　中移動昨日（２０日）收市後公布第三季業績，瑞信發表研究報告指，其基本面有所改善，
利潤率壓力依然存在，認為股價現時吸引。此外，中移動聲稱，年底「回Ａ」上市的進展順利。
該行維持其「優於大市」評級，以及８５元目標價。中移動升０﹒４１％報４９元，北水淨買入
３﹒６億元。
　　另外，快手升２﹒９８％報９６﹒６５元，北水淨買入３﹒２億元。中國人壽升２﹒１５％
報１４﹒２８元，北水淨買入２﹒３億元。騰訊控股跌０﹒７９％報５０５﹒５元，北水淨賣出
４﹒２億元。建設銀行無升跌報５﹒４６元，北水淨賣出２﹒１億元。東岳集團跌３﹒２９％報
１７﹒６４元，北水淨賣出１﹒１億元。

　　表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：
　
　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　股份名稱　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中國移動　（００９４１）　　　　　　３﹒６２
　　快手　　　（０１０２４）　　　　　　３﹒１８
　　中國人壽　（０２６２８）　　　　　　２﹒３４
　　吉利汽車　（００１７５）　　　　　　１﹒９４
　　中國太保　（０２６０１）　　　　　　１﹒５９
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　　　　　　　　　　沽出最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝

　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　騰訊控股　　　（００７００）　　　　　－４﹒２２
　　建設銀行　　　（００９３９）　　　　　－２﹒１４
　　東岳集團　　　（００１８９）　　　　　－１﹒１３
　　香港交易所　　（００３８８）　　　　　－０﹒９２
　　ＪＳ環球生活　（０１６９１）　　　　　－０﹒６８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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