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21/10/2021 13:29

【恒大困局】據報恒大擔保的２﹒６美元債券獲持有人同意展期

　　《經濟通通訊社２１日專訊》據ＲＥＤＤ引述知情人士報道，中國恒大（０３３３３）已獲
得持有人同意，將由Ｊｕｍｂｏ　Ｆｏｒｔｕｎｅ發行、恒大擔保的２﹒６億美元債券進行展期

　　報道指，展期期限超過３個月，該協議是在恒大同意提供額外抵押物後於本周初達成。恒大
將在支付該美元債利息之前，徵求廣東省政府的意見。
　　中國恒大集團暫未有作出置評。（ｂｉ）

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