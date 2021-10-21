【恒大困局】據報恒大擔保的２﹒６美元債券獲持有人同意展期

《經濟通通訊社２１日專訊》據ＲＥＤＤ引述知情人士報道，中國恒大（０３３３３）已獲

得持有人同意，將由Ｊｕｍｂｏ Ｆｏｒｔｕｎｅ發行、恒大擔保的２﹒６億美元債券進行展期

。

報道指，展期期限超過３個月，該協議是在恒大同意提供額外抵押物後於本周初達成。恒大

將在支付該美元債利息之前，徵求廣東省政府的意見。

中國恒大集團暫未有作出置評。（ｂｉ）

