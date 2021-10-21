  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

21/10/2021 15:05

【ＥＴＦ】貝萊德兩隻中國債券ＥＴＦ於港交所上市

　　《經濟通通訊社２１日專訊》貝萊德宣布，ｉＳｈａｒｅｓ安碩中國政府債券ＥＴＦ（港元
╱人民幣╱美元代碼：０２８２９╱８２８２９╱０９２８９）和ｉＳｈａｒｅｓ安碩短期中國
政策性銀行債券ＥＴＦ（港元╱人民幣╱美元代碼：０３１２５╱８３１２５╱０９１２５）在
港交所（００３８８）上市，兩者分別追蹤富時中國政府債券指數和富時中國政策性銀行債券６
個月－３年指數。
　　貝萊德亞洲主管陳蕙蘭表示，香港具備有利的投資環境，促使推出這些新的固定收益產品。
她認為香港ＥＴＦ市場將受惠於港交所寬免本地固定收益和貨幣市場ＥＴＦ交易系統使用費和交
收費等措施，此舉將帶動本地市場對固定收益產品的需求增長，有助集團提供更多更低成本、並
可在亞洲時區有效實時進行買賣的產品。
　　貝萊德ｉＳｈａｒｅｓ　安碩及指數投資亞太區主管Ｐｅｔｅｒ　Ｌｏｅｈｎｅｒｔ表示，
中國政府和政策性銀行債券獲納入主要的全球指數，為有意涉獵中國在岸債券市場的投資者提供
更多選擇。長遠來說，中國在全球指數及投資組合所佔的比重將繼續增加。
　　中國在岸固定收益是全球兩大債券市場之一，市值逾１９萬億美元，如今佔全球已發行固定
收益證券總額的１５％。中國債券自２００９年以來的發行量升幅高達６２４％，複合年增長率
達１８％。自今年１０月底開始，中國政府債券亦將在３６個月內分階段獲納入富時羅素世界政
府債券指數（ＷＧＢＩ）。（ｂｉ）

【搶先申請】免費試用etnet強化版MQ手機串流報價服務！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話21/10/2021
金沙季績符預期　惟新博彩法及通關無期續困擾濠賭股
財經熱話21/10/2021
【內房股落鑊】懶理恒大賣產告吹逆市飆升　專家籲吼三大內房股！
FOCUS21/10/2021
【FOCUS】恒大賣產再告吹　樓市後向看六中
財經熱話21/10/2021
【恒大困局】出售恒大物業交易告吹　今復牌恒大急挫合生急升
開市Good Morning21/10/2021
美國10月三重結前不宜追貨！科技股短線宜先套利
財經熱話21/10/2021
【虛幣世界】比特幣破頂曾高見六萬六，市場憧憬年尾可見十萬
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【搶先申請】免費試用etnet強化版MQ手機串流報價服務

3香港推出全新「5G 股票王」 月費計劃 兼享etnet經濟通串流報價服務

【周一加油站】好禮Cheer You Up — 賞Peter Rabbit 布袋

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金