【ＥＴＦ】貝萊德兩隻中國債券ＥＴＦ於港交所上市

《經濟通通訊社２１日專訊》貝萊德宣布，ｉＳｈａｒｅｓ安碩中國政府債券ＥＴＦ（港元

╱人民幣╱美元代碼：０２８２９╱８２８２９╱０９２８９）和ｉＳｈａｒｅｓ安碩短期中國

政策性銀行債券ＥＴＦ（港元╱人民幣╱美元代碼：０３１２５╱８３１２５╱０９１２５）在

港交所（００３８８）上市，兩者分別追蹤富時中國政府債券指數和富時中國政策性銀行債券６

個月－３年指數。

貝萊德亞洲主管陳蕙蘭表示，香港具備有利的投資環境，促使推出這些新的固定收益產品。

她認為香港ＥＴＦ市場將受惠於港交所寬免本地固定收益和貨幣市場ＥＴＦ交易系統使用費和交

收費等措施，此舉將帶動本地市場對固定收益產品的需求增長，有助集團提供更多更低成本、並

可在亞洲時區有效實時進行買賣的產品。

貝萊德ｉＳｈａｒｅｓ 安碩及指數投資亞太區主管Ｐｅｔｅｒ Ｌｏｅｈｎｅｒｔ表示，

中國政府和政策性銀行債券獲納入主要的全球指數，為有意涉獵中國在岸債券市場的投資者提供

更多選擇。長遠來說，中國在全球指數及投資組合所佔的比重將繼續增加。

中國在岸固定收益是全球兩大債券市場之一，市值逾１９萬億美元，如今佔全球已發行固定

收益證券總額的１５％。中國債券自２００９年以來的發行量升幅高達６２４％，複合年增長率

達１８％。自今年１０月底開始，中國政府債券亦將在３６個月內分階段獲納入富時羅素世界政

府債券指數（ＷＧＢＩ）。（ｂｉ）

