陳茂波：正研究容許港股通南向交易的股票以人民幣計價進行的可能

《經濟通通訊社２１日專訊》財政司司長陳茂波於金融街論壇年會「市場驅動的人民幣國際

化暨京港專場交流活動」上致辭時表示，非常榮幸一直以來香港得到國家的大力支持，成為全球

舉足輕重的國際金融中心，同時擁有中國優勢和全球優勢。他指出，香港實行普通法制度，擁有

法治化、市場化、國際化的營商環境，以及與國際市場接軌的監管制度，是國際資本進入內地和

內地資本走向世界的雙向的管道。



＊香港處理全球大概７５％的離岸人民幣結算的業務＊



陳茂波指，香港目前已經是全球最大的離岸人民幣業務樞紐，處理全球大概７５％的離岸人

民幣結算的業務，在香港的離岸人民幣存款超過８０００億元，佔全球離岸人民幣存款大概６０

％。

他指出，十四五規劃綱要提出要穩慎推進人民幣國際化，堅持市場驅動和企業自主選擇營造

以人民幣為自由使用為基礎的新型互利合作關係，十四五規劃綱要的港澳專章明確支持香港提升

國際金融中心地位，支持香港強化全球離岸人民幣樞紐的功能，備受市場的歡迎。

他續指，上月公布的兩大舉措就是粵港澳大灣區跨境理財通和債券通的南向通，以及深圳市

人民政府在本月在香港發行離岸人民幣地方政府債券，更豐富了香港市場人民幣計價的金融產品

，有助香港進一步發展為國際投資者配置人民幣資產的平台。



＊正研究容許港股通南向交易的股票以人民幣計價進行的可能＊



陳茂波指，香港證監會、港交所（００３８８）以及金融管理局已經成立了聯合工作小組，

就推動容許港股通南向交易的股票以人民幣計價進行的可能，會盡快研究，並把成果制定成長期

的建議措施。另外，香港將進一步完善離岸人民幣金融基建，例如提升債券工具結算系統和優化

服務，確保人民幣基建的競爭力，同時間也確保香港有足夠的覆蓋力支持長遠的離岸人民幣市場

發展。

陳茂波續指，香港將把握大灣區先行先試的契機，會研究逐步擴大大灣區內人民幣跨境使用

的規模和範圍，探索創新更多樣化和更便利的人民幣資產和服務，有序推動區內的金融產品跨境

交易。另外亦加強與境外市場的人民幣業務的聯繫，推動他們利用香港的金融平台進行交易，並

且繼續推出更多的人民幣投資融資和風險管理的產品。（ｃｗ）

