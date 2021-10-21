【夜期時段】即月期指最新報２５９６２點，跌８點，低水５６點

《經濟通通訊社２１日專訊》即月期指在夜期時段開市報２５９８４點，升１４點，低水

３４點，最新報２５９６２點，跌８點，低水５６點，合約成交１３４張。

即月國指期貨在夜期時段開市報９２６０點，跌３點，低水１４點，最新報９２５２點，跌

１１點，低水２２點，合約成交１１７張。

