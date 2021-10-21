  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

21/10/2021 19:14

《再戰明天》鮑威爾在線出席國際清算銀行會議，招行業績

　　《經濟通通訊社２１日專訊》聯儲局主席鮑威爾在線出席國際清算銀行（ＢＩＳ）會議，及
招行（０３９６８）業績，料為明日市場焦點。

＊ＡＰＥＣ財長會面＊

　　各國重要經濟活動方面，亞太經合組織（ＡＰＥＣ）各國財長在新西蘭ＡＰＥＣ峰會中會面
。本港時間明日１０：００ｐｍ，三藩市聯儲總裁戴利參與美國企業研究所（ＡＥＩ）舉辦的活
動。１１：００ｐｍ，鮑威爾在線出席ＢＩＳ－南非央行會議的小組討論。
　　數據方面，２２日７：３０ａｍ，日本公布９月消費者物價指數，年率料由下滑０﹒４％升
上０﹒２％。３：３０ｐｍ，德國公布１０月製造業採購經理人指數，料由５８﹒４降至５６﹒
６；１０月綜合採購經理人指數料由５５﹒５降至５４﹒３；１０月服務業採購經理人指數料由
５６﹒２降至５５﹒２。４：００ｐｍ，歐元區公布１０月製造業採購經理人指數，料由５８﹒
６降至５７﹒１。
　　４：３０ｐｍ，香港公布９月綜合消費物價指數，年率料由１﹒６％升上３％。９：４５ｐ
ｍ，美國公布１０月製造業採購經理人指數，料由６０﹒７降至６０﹒５；１０月綜合採購經理
人指數；１０月服務業採購經理人指數料由５４﹒９升至５５﹒２。
　　在本港，明日公布業績的公司有：潤泥（０１３１３）、招行等。（ｈｌ）

【搶先申請】免費試用etnet強化版MQ手機串流報價服務！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話21/10/2021
陳茂波：正研究容許港股通南向交易的股票以人民幣計價進行的可能
中國故事21/10/2021
《神州經脈》監管料不良資產反彈壓力大　滬指微升外資流入過百億
財經熱話21/10/2021
金沙季績符預期　惟新博彩法及通關無期續困擾濠賭股
財經熱話21/10/2021
【內房股落鑊】懶理恒大賣產告吹逆市飆升　專家籲吼三大內房股！
FOCUS21/10/2021
【FOCUS】恒大賣產再告吹　樓市後向看六中
財經熱話21/10/2021
【恒大困局】出售恒大物業交易告吹　今復牌恒大急挫合生急升
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【搶先申請】免費試用etnet強化版MQ手機串流報價服務

3香港推出全新「5G 股票王」 月費計劃 兼享etnet經濟通串流報價服務

【周一加油站】好禮Cheer You Up — 賞Peter Rabbit 布袋

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金