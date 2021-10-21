《再戰明天》鮑威爾在線出席國際清算銀行會議，招行業績

《經濟通通訊社２１日專訊》聯儲局主席鮑威爾在線出席國際清算銀行（ＢＩＳ）會議，及
招行（０３９６８）業績，料為明日市場焦點。
＊ＡＰＥＣ財長會面＊
各國重要經濟活動方面，亞太經合組織（ＡＰＥＣ）各國財長在新西蘭ＡＰＥＣ峰會中會面
。本港時間明日１０：００ｐｍ，三藩市聯儲總裁戴利參與美國企業研究所（ＡＥＩ）舉辦的活
動。１１：００ｐｍ，鮑威爾在線出席ＢＩＳ－南非央行會議的小組討論。
數據方面，２２日７：３０ａｍ，日本公布９月消費者物價指數，年率料由下滑０﹒４％升
上０﹒２％。３：３０ｐｍ，德國公布１０月製造業採購經理人指數，料由５８﹒４降至５６﹒
６；１０月綜合採購經理人指數料由５５﹒５降至５４﹒３；１０月服務業採購經理人指數料由
５６﹒２降至５５﹒２。４：００ｐｍ，歐元區公布１０月製造業採購經理人指數，料由５８﹒
６降至５７﹒１。
４：３０ｐｍ，香港公布９月綜合消費物價指數，年率料由１﹒６％升上３％。９：４５ｐ
ｍ，美國公布１０月製造業採購經理人指數，料由６０﹒７降至６０﹒５；１０月綜合採購經理
人指數；１０月服務業採購經理人指數料由５４﹒９升至５５﹒２。
在本港，明日公布業績的公司有：潤泥（０１３１３）、招行等。（ｈｌ）
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