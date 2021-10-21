《再戰明天》鮑威爾在線出席國際清算銀行會議，招行業績

《經濟通通訊社２１日專訊》聯儲局主席鮑威爾在線出席國際清算銀行（ＢＩＳ）會議，及

招行（０３９６８）業績，料為明日市場焦點。



＊ＡＰＥＣ財長會面＊



各國重要經濟活動方面，亞太經合組織（ＡＰＥＣ）各國財長在新西蘭ＡＰＥＣ峰會中會面

。本港時間明日１０：００ｐｍ，三藩市聯儲總裁戴利參與美國企業研究所（ＡＥＩ）舉辦的活

動。１１：００ｐｍ，鮑威爾在線出席ＢＩＳ－南非央行會議的小組討論。

數據方面，２２日７：３０ａｍ，日本公布９月消費者物價指數，年率料由下滑０﹒４％升

上０﹒２％。３：３０ｐｍ，德國公布１０月製造業採購經理人指數，料由５８﹒４降至５６﹒

６；１０月綜合採購經理人指數料由５５﹒５降至５４﹒３；１０月服務業採購經理人指數料由

５６﹒２降至５５﹒２。４：００ｐｍ，歐元區公布１０月製造業採購經理人指數，料由５８﹒

６降至５７﹒１。

４：３０ｐｍ，香港公布９月綜合消費物價指數，年率料由１﹒６％升上３％。９：４５ｐ

ｍ，美國公布１０月製造業採購經理人指數，料由６０﹒７降至６０﹒５；１０月綜合採購經理

人指數；１０月服務業採購經理人指數料由５４﹒９升至５５﹒２。

在本港，明日公布業績的公司有：潤泥（０１３１３）、招行等。（ｈｌ）

