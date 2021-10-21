【企業盈喜】華廈置業（２７８）料中期轉虧為盈賺３５００萬元

《經濟通通訊社２１日專訊》華廈置業（００２７８）公布，預期集團截至今年９月３０日
止六個月之業績將錄得約３５００萬元之溢利，而去年同期則錄得６００萬元之虧損。
轉虧為盈主要由於在該期間集團及其聯營公司投資物業之重估公平值出現利潤及集團應佔一
間聯營公司的物業銷售利潤所致，惟因人民幣升值而獲得之匯兌收益以及租賃和利息收入均減少
。（ｂｎ）
【搶先申請】免費試用etnet強化版MQ手機串流報價服務！ ► 立即行動
|中國故事21/10/2021
《神州經脈》監管料不良資產反彈壓力大 滬指微升外資流入過百億
|財經熱話21/10/2021
金沙季績符預期 惟新博彩法及通關無期續困擾濠賭股
|財經熱話21/10/2021
【內房股落鑊】懶理恒大賣產告吹逆市飆升 專家籲吼三大內房股！
|FOCUS21/10/2021
【FOCUS】恒大賣產再告吹 樓市後向看六中
|財經熱話21/10/2021
【恒大困局】出售恒大物業交易告吹 今復牌恒大急挫合生急升
|開市Good Morning21/10/2021
林家亨：美股10月三重結前不宜追貨！科技股短線宜先套利
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰