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21/10/2021 17:04

【企業盈喜】華廈置業（２７８）料中期轉虧為盈賺３５００萬元

　　《經濟通通訊社２１日專訊》華廈置業（００２７８）公布，預期集團截至今年９月３０日
止六個月之業績將錄得約３５００萬元之溢利，而去年同期則錄得６００萬元之虧損。
　　轉虧為盈主要由於在該期間集團及其聯營公司投資物業之重估公平值出現利潤及集團應佔一
間聯營公司的物業銷售利潤所致，惟因人民幣升值而獲得之匯兌收益以及租賃和利息收入均減少
。（ｂｎ）

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