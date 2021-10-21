【企業盈喜】英皇國際料中期轉虧為盈，錄純利不少於１﹒５億元

《經濟通通訊社２１日專訊》英皇國際（００１６３）公布，集團預期於截至２０２１年９

月３０日止六個月業績轉虧為盈，將錄得不少於１﹒５億元之純利，去年同期錄淨虧損１０﹒７

億元。

期內業績有所改善是由於總收入上升超過１００％；及錄得投資物業公允價值收益。（ｂｎ

）







