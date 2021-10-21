【選舉改革】再有１６名區議員被裁定宣誓無效，包括鄺俊宇黃偉賢

《經濟通通訊社２１日專訊》政府確認新界西１６名區議員宣誓無效，包括荃灣區議員林錫

添及李洪波；屯門區議員曾錦榮及張錦雄；元朗區議員黎國泳、黃偉賢、鄺俊宇、張智陽、伍軒

宏、黎寳華、陳詩雅及李煒鋒；葵青區議員唐皓文及梁靜珊，以及離島區議員王進洋及徐生雄。

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