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21/10/2021 14:52

董建華家族斥１３億連購中環中心兩層樓面，呎價２﹒５萬元起

　　《經濟通通訊社２１日專訊》港島區傳統商業區寫字樓售價由高位回落，吸引董建華家族連
環入市，斥資約１３億元買入甲級商廈中環中心兩層低層全層樓面，成交呎價低見２﹒５萬元。
　　「小巴大王」馬亞木透過ＴＨＥ　ＣＥＮＴＥＲ　（２０）ＬＩＭＩＴＥＤ持有的中環中心
２０樓全層，成功易手。據公司註冊處資料，該公司的董事原為馬亞木、馬僑生、馬僑武、馬僑
文，惟最新已由董立新、姚爾欣取代。董立新為全國政協副主席、前特首董建華的幼子。

＊２５樓傳作團結基金辦公室＊
　　
　　由資深投資者「磁帶大王」持有的中環中心２５樓全層，在７月份以約６﹒７４億元沽出，
成交呎價約２﹒７萬元。該寫字樓單位業主為ＴＯＰＷＯＲＬＤ　ＵＮＩＯＮ　ＥＮＴＥＲＰＲ
ＩＳＥ　ＬＩＭＩＴＥＤ，其公司董事包括董立新、董立均及董立筠。董立均及董立筠分別為董
建華的長子及長女。
　　長實（０１１１３）在２０１７年底以４０２億元售出中環中心７５％權益，買家是由馬亞
木、陳秉志等組成財團，當年購入４７層寫字樓、商業樓面及４０２個車位，涉及總樓面約
１２２﹒２７萬方呎，平均呎價約３２８７７元。董建華家族連購的２０樓及２５樓，成交價共
１２﹒８９億元，而兩層單位呎價均低於財團當年的平均購入價。
　　消息人士指出，２５樓會保留自用，據悉會由董建華創立的團結香港基金作為辦公室。

＊董建華家族成員近月屢次入市＊

　　董建華家族成員近月不時入市，如董建華本人在今年８月透過首置名義，以１﹒６億元買入
中半山嘉慧園Ｃ座低層單位，連一個車位，以單位實用面積３３３５平方呎計，呎價約為
４７９７６元。
　　董建華胞弟董建成，以及上述董建華三名子女，夥拍前政務司長唐英年，在今年８份月向永
泰地產（００３６９），買入粉嶺粉錦公路與青山公路　古洞住宅官地的１５％權益，涉及約３
﹒９億元。（ｈｙ）

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