【國安立法】支聯會５人拒交資料案，控方申請押後被拒下午預審

《經濟通通訊社２１日專訊》前支聯會副主席鄒幸彤及４名前常委，早前因拒絕應國安處要

求，提供組織活動的相關資料，被控無遵從通知規定提供資料罪，案件在西九龍裁判法院作審前

覆核，由於其中１名被告徐漢光，在被捕前入稟高等法院就案件提出司法覆核，控方一度申請將

案件押後至１２月２９日再提訊，以待司法覆核的結果。

國安法指定法官、署理總裁判官羅德泉聽畢控辯雙方觀點後拒絕押後申請，將按照原定計劃

在下午進行預審。（ｈｙ）（ｚｚ）



