《小傳日記》恒大物業賣唔出，違約１０億邊個賠？

《小傳日記》恒大（０３３３３）、恒大物業（０６６６６）同合生創展（００７５４）停

咗牌成個半月，今日終於復牌，不過就唔係因為合生創展旗下合生活科技成功收購恒大物業股權

，而係合生創展同恒大鬧翻，收購恒大物業５０﹒１巴仙股權交易告吹呀。

按合生創展嘅講法，恒大冇按協議喺今個月１２號（星期二）完成出售股份。仲無端端要求

修改條款，由原定畀咗錢恒大物業先，等佢結清同中國恒大擔保人同埋關聯方應收款項後再將餘

額畀恒大，要求改為將錢直接畀恒大，買方認為不可接受，因為會難以確保恒大物業收到中國恒

大擔保人同關聯方嘅應付款。

不過，按恒大所講，喺上個星期二由證監會以外嘅地方聽到消息，有理由相信合生活科技唔符

合對恒大物業作出全面要約收購嘅先決條件，所以喺上星期三行使權利提出解除或終止交易協議

。

恒大又奇怪嘅，點解要無啦啦聽啲不知明消息講呢？總之據合生創展透露，如果協議一方違

反協議導致無法完成協議，違約方要向非違約方支付違約金１０億銀。依家都唔知係邊個要賠錢

啦。

唔知孖屐係咪因為合生創展唔使同恒大系有瓜葛，定真係覺得有機會拎到果１０億，半日升

咗逾５巴仙，報２６銀。恒大就插近１１巴仙，報２﹒６３銀。恒大物業都冇咗逾６巴仙，報４

﹒７９銀。

摩通彈出嚟認叻，話單交易一如預期冇進行喎。話恒大物業價值達３２０億人仔，冇一間上

市物管公司有足夠現金收購恒大物業所有權益，加上依家房企傾向保留現金，對呢類大型收購興

趣低。摩通認為，恒大物業可能要大幅折讓，或者分批出售資產先至賣得出。整體嚟講，恒大賣

資產嘅過程可能要一至兩年。

銀河聯昌就話，恒大同恒大物業股價今日至少跌１５％至２０％。因為對恒大嚟講，更加冇

可能如期還債。至於恒大物業之前個價去到５銀樓上，依家可能要將升幅嘔返晒出嚟。講到咁實

，到今日收市就知佢準唔準喇！



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