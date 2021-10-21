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即市新聞

21/10/2021 12:22

《小傳日記》恒大物業賣唔出，違約１０億邊個賠？

　　《小傳日記》恒大（０３３３３）、恒大物業（０６６６６）同合生創展（００７５４）停
咗牌成個半月，今日終於復牌，不過就唔係因為合生創展旗下合生活科技成功收購恒大物業股權
，而係合生創展同恒大鬧翻，收購恒大物業５０﹒１巴仙股權交易告吹呀。
　　按合生創展嘅講法，恒大冇按協議喺今個月１２號（星期二）完成出售股份。仲無端端要求
修改條款，由原定畀咗錢恒大物業先，等佢結清同中國恒大擔保人同埋關聯方應收款項後再將餘
額畀恒大，要求改為將錢直接畀恒大，買方認為不可接受，因為會難以確保恒大物業收到中國恒
大擔保人同關聯方嘅應付款。
　不過，按恒大所講，喺上個星期二由證監會以外嘅地方聽到消息，有理由相信合生活科技唔符
合對恒大物業作出全面要約收購嘅先決條件，所以喺上星期三行使權利提出解除或終止交易協議

　　恒大又奇怪嘅，點解要無啦啦聽啲不知明消息講呢？總之據合生創展透露，如果協議一方違
反協議導致無法完成協議，違約方要向非違約方支付違約金１０億銀。依家都唔知係邊個要賠錢
啦。
　　唔知孖屐係咪因為合生創展唔使同恒大系有瓜葛，定真係覺得有機會拎到果１０億，半日升
咗逾５巴仙，報２６銀。恒大就插近１１巴仙，報２﹒６３銀。恒大物業都冇咗逾６巴仙，報４
﹒７９銀。
　　摩通彈出嚟認叻，話單交易一如預期冇進行喎。話恒大物業價值達３２０億人仔，冇一間上
市物管公司有足夠現金收購恒大物業所有權益，加上依家房企傾向保留現金，對呢類大型收購興
趣低。摩通認為，恒大物業可能要大幅折讓，或者分批出售資產先至賣得出。整體嚟講，恒大賣
資產嘅過程可能要一至兩年。
　　銀河聯昌就話，恒大同恒大物業股價今日至少跌１５％至２０％。因為對恒大嚟講，更加冇
可能如期還債。至於恒大物業之前個價去到５銀樓上，依家可能要將升幅嘔返晒出嚟。講到咁實
，到今日收市就知佢準唔準喇！
　
　　《編者按》本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性
　　　　　　　本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式
　　　　　　　之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資
　　　　　　　決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

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