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即市新聞

21/10/2021 17:00

《鍾之日記》恒大賣仔失敗，魚缸連升斷纜

　　《鍾之日記》１０月２１日，香港天氣：陰。香江魚缸：跌。祖國股市：升。

　　美國債息創５個月高，隔晚美股個別走，港股連升四日後，今日反覆向下，但仍守兩萬六關
口。恒指高開５點，報２６１４１，開市後反覆，曾轉跌１１５點，低見２６０２０，但兩萬六
見支持，大市迅速倒升９３點，高見２６２２９點，創９月８日以來新高，臨近午市再度回落。
港股午後跌穿兩萬六，曾挫２９５點，低見２５８４０點，尾段跌幅收窄，最終收報２６０１７
，跌１１８點或跌０﹒４５％，連升斷纜。主板成交１４７９﹒５９億元。
　　滬深股市方面，煤炭股急挫僅一日後展現韌性，加上金融股拉漲，滬綜指一度升近０﹒７％
收復三千六，惟午後市況轉弱，全日僅升０﹒２２％，報３５９４﹒７８點，三千六企不穩，深
成指全日０﹒０５％。
　　人民銀行連續第２日逆回購１０００億元人民幣，今日淨投放９００億元人民幣。兩市成交
額繼續於萬億元上下徘徊，達到９９３０億元人民幣，按日減少２﹒７％。外資今日通過滬股通
、深股通淨流入１０１﹒５４億元人民幣，流入規模創自７月１５日（１２３﹒９８億元人民幣
）逾三個月新高，亦是連續第三個交易日淨流入。

＊恒大賣物管業務失敗，復牌市值續崩塌＊

　　恒大（０３３３３）本計劃將恒大物業（０６６６６）逾五成股權轉讓予合生創展
（００７５４）旗下公司，代價２００﹒４億元，但合生創展表示，中國恒大並沒有按協議於本
月１２日完成出售有關股份，之後獲對方通知予以解除或終止該協議。
　　合生創展指出，恒大於訂立協議後提出修改代價付款條款，要求公司將有關款項直接付給恒
大，合生創展認為對方要求不可接受，結果交易告吹。合生創展不用接燙手山芋，收漲７﹒５％

　　中國恒大復牌股價再崩１２﹒５％，現價剩餘２﹒５８元；恒大物業全日跌８％，同系恒大
汽車（００７０８）則跌２％。
　　根據有關協議，違約方須向非違約方支付違約金１０億元，雙方未來或面對訴訟糾紛，不過
即使恒大敗訴，是否有錢賠償是另外一個問題。
　　摩根大通發表研究報告指，恒大和合生創展之前的交易並未實現，合乎該行預期，摩通認為
相關的出售過程需時可能要很長時間，或需一至兩年時間，因為其土地儲備非常大，收購方對恒
大的信心亦可能較低，該行中國恒大目標價１﹒７港元及「減持」評級，並予恒大物業目標價３
﹒４港元及「減持」評級。

＊國家能源集團保煤炭增產高產，煤炭股急挫一日後反彈＊

　　由中國最高層官員放話「干預」後，內地監管多措並舉遏制煤炭價格。國務會議要求確保北
方地區特別是東北供暖，全力保障供暖用煤生產和運輸，依法打擊煤炭市場炒作；發改委官員昨
日赴河南、河北等省開展調研，以確保煤炭價格穩定；另外，中證監表示將堅決抑制過度投機，
杜絕資本惡意炒作；積極主動多舉措服務大宗商品保供穩價，強化期貨市場監管。
　　國家能源集團今日召開保供專題會議，稱要以強有力的措施，全力以赴保煤保電保暖保民生
，會議要求煤炭產業帶頭推動煤炭價格回歸合理水平，堅決執行煤炭限價政策，５５００大卡港
口平倉價不超每噸１８００元人民幣，同時嚴格兌現落實所有長協合同，落實發電供熱企業煤炭
中長期合同全覆蓋。煤炭產業要確保第四季自產煤有序增產高產；千方百計拓寬煤源，優化外購
煤購銷機制。
　　煤炭股及電力股今日此消彼長，兗煤（０１１７１）升３﹒１％，神華（０１０８８）升３
﹒２％，中煤（０１８９８）升０﹒５％。相反電力股偏軟，華電國際（０１０７１）跌３﹒２
％，華能國電（００９０２）跌４﹒６％，寶尊電商（０９９９１）升２﹒５％，中國電力
（０２３８０）跌１﹒１％。

　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形
　　　　　　　式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出
　　　　　　　投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

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