《鍾之日記》恒大賣仔失敗，魚缸連升斷纜

《鍾之日記》１０月２１日，香港天氣：陰。香江魚缸：跌。祖國股市：升。



美國債息創５個月高，隔晚美股個別走，港股連升四日後，今日反覆向下，但仍守兩萬六關

口。恒指高開５點，報２６１４１，開市後反覆，曾轉跌１１５點，低見２６０２０，但兩萬六

見支持，大市迅速倒升９３點，高見２６２２９點，創９月８日以來新高，臨近午市再度回落。

港股午後跌穿兩萬六，曾挫２９５點，低見２５８４０點，尾段跌幅收窄，最終收報２６０１７

，跌１１８點或跌０﹒４５％，連升斷纜。主板成交１４７９﹒５９億元。

滬深股市方面，煤炭股急挫僅一日後展現韌性，加上金融股拉漲，滬綜指一度升近０﹒７％

收復三千六，惟午後市況轉弱，全日僅升０﹒２２％，報３５９４﹒７８點，三千六企不穩，深

成指全日０﹒０５％。

人民銀行連續第２日逆回購１０００億元人民幣，今日淨投放９００億元人民幣。兩市成交

額繼續於萬億元上下徘徊，達到９９３０億元人民幣，按日減少２﹒７％。外資今日通過滬股通

、深股通淨流入１０１﹒５４億元人民幣，流入規模創自７月１５日（１２３﹒９８億元人民幣

）逾三個月新高，亦是連續第三個交易日淨流入。



＊恒大賣物管業務失敗，復牌市值續崩塌＊



恒大（０３３３３）本計劃將恒大物業（０６６６６）逾五成股權轉讓予合生創展

（００７５４）旗下公司，代價２００﹒４億元，但合生創展表示，中國恒大並沒有按協議於本

月１２日完成出售有關股份，之後獲對方通知予以解除或終止該協議。

合生創展指出，恒大於訂立協議後提出修改代價付款條款，要求公司將有關款項直接付給恒

大，合生創展認為對方要求不可接受，結果交易告吹。合生創展不用接燙手山芋，收漲７﹒５％

。

中國恒大復牌股價再崩１２﹒５％，現價剩餘２﹒５８元；恒大物業全日跌８％，同系恒大

汽車（００７０８）則跌２％。

根據有關協議，違約方須向非違約方支付違約金１０億元，雙方未來或面對訴訟糾紛，不過

即使恒大敗訴，是否有錢賠償是另外一個問題。

摩根大通發表研究報告指，恒大和合生創展之前的交易並未實現，合乎該行預期，摩通認為

相關的出售過程需時可能要很長時間，或需一至兩年時間，因為其土地儲備非常大，收購方對恒

大的信心亦可能較低，該行中國恒大目標價１﹒７港元及「減持」評級，並予恒大物業目標價３

﹒４港元及「減持」評級。



＊國家能源集團保煤炭增產高產，煤炭股急挫一日後反彈＊



由中國最高層官員放話「干預」後，內地監管多措並舉遏制煤炭價格。國務會議要求確保北

方地區特別是東北供暖，全力保障供暖用煤生產和運輸，依法打擊煤炭市場炒作；發改委官員昨

日赴河南、河北等省開展調研，以確保煤炭價格穩定；另外，中證監表示將堅決抑制過度投機，

杜絕資本惡意炒作；積極主動多舉措服務大宗商品保供穩價，強化期貨市場監管。

國家能源集團今日召開保供專題會議，稱要以強有力的措施，全力以赴保煤保電保暖保民生

，會議要求煤炭產業帶頭推動煤炭價格回歸合理水平，堅決執行煤炭限價政策，５５００大卡港

口平倉價不超每噸１８００元人民幣，同時嚴格兌現落實所有長協合同，落實發電供熱企業煤炭

中長期合同全覆蓋。煤炭產業要確保第四季自產煤有序增產高產；千方百計拓寬煤源，優化外購

煤購銷機制。

煤炭股及電力股今日此消彼長，兗煤（０１１７１）升３﹒１％，神華（０１０８８）升３

﹒２％，中煤（０１８９８）升０﹒５％。相反電力股偏軟，華電國際（０１０７１）跌３﹒２

％，華能國電（００９０２）跌４﹒６％，寶尊電商（０９９９１）升２﹒５％，中國電力

（０２３８０）跌１﹒１％。



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